T20 Series USA vs Nepal Cricket Tournament Players

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T20 Series USA vs Nepal

Kami, Sompal

Nepal

Sheikh, Aarif

Nepal

Kc, Karan

Nepal

Lamichhane, Sandeep

Nepal

Sheikh, Aasif

Nepal

Rajbanshi, Lalit

Nepal

Airee, Dipendra

Nepal

Kumar, Rohit

Nepal

Sharki, Bhim

Nepal

Malla, Kushal

Nepal

Jha, Gulshan

Nepal

Patel, Monank

India

Jones, Aaron

Barbados

Jahangir, Shayan

Pakistan

Singh, Jessy

USA

Kenjige, Nosthush

USA

Netravalkar, Saurabh

India

Ali Khan, Muhammad Ahsan

Pakistan

Khanal, Dev

Nepal

Mukkamalla, Saiteja

USA

Paradkar, Abhishek

USA

Kumar, Milind

India

Gous, Andries

South Africa

Srivastava, Utkarsh

USA

Drysdale, Juanoy

USA

Bhurtel, Kushal

Nepal

Singh Baddhan, Harmeet

USA

Sah, Anil

Nepal

Dhakal, Sagar

Nepal

Mohammad, Yasir Saeed

United states

Dhakal, Rijan

Nepal

Saud, Arjun

Nepal