Test Series Afghanistan vs Bangladesh Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Test Series Afghanistan vs Bangladesh

Ahmad, Qais

Afghanistan

Das, Liton

Bangladesh

Shanto, Nazmul Hossain

Bangladesh

Hasan, Mehedy

Bangladesh

Mahmud, Hasan

Bangladesh

Zazai, Afsar

Afghanistan

Atal, Sedeq

Afghanistan

Islam, Taijul

Bangladesh

Rahim, Mushfiqur

Bangladesh

Hossain, Ebadot

Bangladesh

Islam, Shoriful

Bangladesh

Ali, Jaker

Bangladesh

Sarkar, Soumya

Bangladesh

Ahmed, Khaled

Bangladesh

Hasan, Tanzid

Bangladesh

Islam, Shadman

Bangladesh

Haque, Mominul

Bangladesh

Hasan, Nayeem

Bangladesh

Shahidi, Hashmatullah

Afghanistan

Malik, Abdul

Afghanistan

Ahmadzai, Yamin

Afghanistan

Rehman, Zia-ur

Afghanistan

Khil, Ikram Ali

Afghanistan

Rahman, Ziaur

Afghanistan

Gurbaz, Khalil

Afghanistan

Shah, Rahmat

Afghanistan

Kamal, Shahidullah

Afghanistan

Safi, Mohammad Saleem

Afghanistan

Hridoy, Towhid

Bangladesh

Alam, Ismat

Afghanistan

Zadran, Rahmanullah

Afghanistan