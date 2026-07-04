Test Series Bangladesh vs Afghanistan Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Test Series Bangladesh vs Afghanistan

Naveed, Izharulhaq

Afghanistan

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Das, Liton

Bangladesh

Ahmed, Taskin

Bangladesh

Shanto, Nazmul Hossain

Bangladesh

Hasan, Mehedy

Bangladesh

Domingo, Russell

South Africa

Zazai, Afsar

Afghanistan

Janat, Karim

Afghanistan

Masood, Nijat

Afghanistan

Zadran, Ibrahim

Afghanistan

Khan, Zahir

Afghanistan

Islam, Taijul

Bangladesh

Rahim, Mushfiqur

Bangladesh

Hossain, Ebadot

Bangladesh

Hasan, Zakir

Bangladesh

Islam, Shoriful

Bangladesh

Hasan Joy, Mahmudul

Bangladesh

Ahmed, Khaled

Bangladesh

Hasan, MD Musfik

Bangladesh

Haque, Mominul

Bangladesh

Ali, Noor

Afghanistan

Shahidi, Hashmatullah

Afghanistan

Jamal, Nasir

Afghanistan

Malik, Abdul

Afghanistan

Ahmadzai, Yamin

Afghanistan

Rehman, Zia-ur

Afghanistan

Khil, Ikram Ali

Afghanistan

Hamza, Amir

Afghanistan

Shirzad, Sayed

Afghanistan

Shah, Rahmat

Afghanistan

Shah, Bahir

Afghanistan

Shahadat Hossain, Kazi

Bangladesh

Ibrahim, Mohammad

Afghanistan