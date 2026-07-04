Follow us
Paterson, Dane
South Africa
Verreynne, Kyle
de Zorzi, Tony
Breetzke, Matthew
Stubbs, Tristan
Al Hasan, Shakib
Bangladesh
Bavuma, Temba
Rabada, Kagiso
Rickelton, Ryan
Mulder, Wiaan
Maharaj, Keshav
Das, Liton
Ahmed, Taskin
Shanto, Nazmul Hossain
Hasan, Mehedy
Mahmud, Hasan
Islam, Taijul
Rahim, Mushfiqur
Hasan, Zakir
Ali, Jaker
Hasan Joy, Mahmudul
Ankon, Mahidul Islam
Islam, Shadman
Ngidi, Lungi
Markram, Aiden
Brevis, Dewald
Muthusamy, Senuran
Haque, Mominul
Hasan, Nayeem
Bedingham, David
Rana, Nahid
Piedt, Dane