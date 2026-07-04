Test Series South Africa vs Sri Lanka Cricket Tournament Players

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Test Series South Africa vs Sri Lanka

Paterson, Dane

South Africa

Verreynne, Kyle

South Africa

de Zorzi, Tony

South Africa

Breetzke, Matthew

South Africa

Stubbs, Tristan

South Africa

Jansen, Marco

South Africa

Karunaratne, Dimuth

Sri Lanka

Jayasuriya, Prabath

Sri Lanka

Rajitha, Kasun

Sri Lanka

Mendis, Kusal

Sri Lanka

Bavuma, Temba

South Africa

Rabada, Kagiso

South Africa

Rickelton, Ryan

South Africa

Mulder, Wiaan

South Africa

Maharaj, Keshav

South Africa

Nissanka, Pathum

Sri Lanka

Embuldeniya, Lasith

Sri Lanka

de Silva, Dhananjaya

Sri Lanka

Markram, Aiden

South Africa

Muthusamy, Senuran

South Africa

Coetzee, Gerald

South Africa

Samarawickreme, Sadheera

Sri Lanka

Fernando, Vishwa

Sri Lanka

Fernando, Asitha

Sri Lanka

Mendis, Kamindu

Sri Lanka

Chandimal, Dinesh

Sri Lanka

Mathews, Angelo

Sri Lanka

Rathnayake, Milan

Sri Lanka

Fernando, Oshada

Sri Lanka

Kumara, Lahiru

Sri Lanka

Bedingham, David

South Africa

Peiris, Nishan

Sri Lanka