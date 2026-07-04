Test Series Sri Lanka vs New Zealand Cricket Tournament Players

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Test Series Sri Lanka vs New Zealand

Southee, Tim

New Zealand

Williamson, Kane

New Zealand

Santner, Mitchell

New Zealand

Karunaratne, Dimuth

Sri Lanka

Jayasuriya, Prabath

Sri Lanka

Mendis, Kusal

Sri Lanka

Phillips, Glenn

New Zealand

Nissanka, Pathum

Sri Lanka

Mitchell, Daryl

New Zealand

Latham, Tom

New Zealand

Henry, Matt

New Zealand

O'Rourke, William

New Zealand

Patel, Ajaz

New Zealand

Young, Will

New Zealand

de Silva, Dhananjaya

Sri Lanka

Bracewell, Michael

New Zealand

Conway, Devon

New Zealand

Blundell, Tom

New Zealand

Ravindra, Rachin

New Zealand

Sears, Ben

New Zealand

Vandersay, Jeffrey

Sri Lanka

Samarawickreme, Sadheera

Sri Lanka

Fernando, Vishwa

Sri Lanka

Fernando, Asitha

Sri Lanka

Mendis, Kamindu

Sri Lanka

Chandimal, Dinesh

Sri Lanka

Mathews, Angelo

Sri Lanka

Mendis, Ramesh

Sri Lanka

Rathnayake, Milan

Sri Lanka

Fernando, Oshada

Sri Lanka

Kumara, Lahiru

Sri Lanka

Peiris, Nishan

Sri Lanka