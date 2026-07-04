U19 ODI Series England vs India Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

U19 ODI Series England vs India

Benkenstein, Luc

England

Kulkarni, Arshin Atul

India

Malhotra, Vihaan

India

Saharan, Uday

India

Kelly, Dominic

England

Jack, Eddie

England

Thain, Noah Robin Mostyn

England

Allison, Charles

England

Wylie, Theo Owen

England

Denly, Jaydn

England

Ali, Tazeem Chaudry

England

Moore, Harry John

England

Fonseka, D Keshana

England

Weatherall, Raphael A

England

Singh, Adarsh

India

Khan, Musheer

India

Dhas, Sachin

India

Moliya, Priyanshu

India

Avanish Rao, Aravelly

India

Abhishek, Murugan

India

Limbani, Raj

India

Tiwari, Naman

India

Ahmed, Farhan

England

Morgan, Sebastian Herbert Bache

England

Mustard, Haydon Samuel

England

Patel, Rudra Mayur

India

Mahajan, Innesh

India

Gowda, Dhanush

India

Shukla, Aaradhya

India

Bo Cornwell, Noah Bo

England

Singh, Ekansh

England

Minto, James

England

Green, Alex M

England

Home, Jack

England

Flintoff, Rocky

England

McCann, Freddie

England

Suryavanshi, Vaibhav

India

Rew, Thomas

England

Pandey, Saumy Kumar

India

Wade, Alex

England

Mhatre, Ayush

India

Ambrish, RS

India

Rajendran Deepa, Pranav Ragavendra

India

Guha, Yudhajit Kaushik

India

Enaan, Mohamed

India

Kundu, Abhigyan

India

Pangalia, Harvansh

India

Singh, Anmoljeet

India

Chavda, Maulyarajsinh

India

Patel, Khilan

India

Patel, Henil

India

Rana, Aditya

India

Kumar, Rahul

India

Chouhan, Kanishk

India

french, AM

Dawkins, BJ

England

Mayes, Ben

England

Isbell, James

England

Albert, Ralphie

England

Moores, Joseph

Mohammed, Isaac

England

Pushpak, Naman

India

D, Deepesh

India

Firbank, Matthew

England

Singh, Alex