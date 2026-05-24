Haydon Samuel Mustard

T20 Blast
Durham vs Leicestershire
T20 Blast
Riverside Ground
DUR
150
LEI
148
Durham vs Yorkshire
T20 Blast
County Ground
DUR
93
YOR
151
Nottinghamshire vs Durham
T20 Blast
Trent Bridge
NOT
157
DUR
156
Durham vs Northamptonshire
T20 Blast
Riverside Ground
DUR
138
NOR
145
Durham vs Lancashire
T20 Blast
Riverside Ground
DUR
128
LAN
130
Middlesex vs Durham
T20 Blast
Old Deer Park
MID
118
DUR
218
Yorkshire vs Durham
T20 Blast
Headingley
YOR
208
DUR
205
Durham vs Nottinghamshire
T20 Blast
Riverside Ground
DUR
164
NOT
166
Leicestershire vs Durham
T20 Blast
Grace Road
LEI
156
DUR
160
Durham vs Derbyshire
T20 Blast
Riverside Ground
DUR
165
DER
160
Lancashire vs Durham
T20 Blast
Old Trafford
LAN
142
DUR
141