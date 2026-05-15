Isaac Mohammed

Isaac Mohammed

Full name:Isaac Mohammed
Nationality:England

Teams

2026 Teams

England

Worcestershire

Isaac Mohammed Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultLeicestershire vs Worcestershire

Leicestershire vs Worcestershire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

170

WOR

WOR

188

ResultWorcestershire vs Northamptonshire

Worcestershire vs Northamptonshire

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

91

NOR

NOR

191

ResultWorcestershire vs Warwickshire

Worcestershire vs Warwickshire

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

142

WAR

WAR

141

ResultWorcestershire vs Glamorgan

Worcestershire vs Glamorgan

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

168

GLA

GLA

141

ResultGloucestershire vs Worcestershire

Gloucestershire vs Worcestershire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

148

WOR

WOR

145

ResultNorthamptonshire vs Worcestershire

Northamptonshire vs Worcestershire

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

162

WOR

WOR

154

ResultWarwickshire vs Worcestershire

Warwickshire vs Worcestershire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

224

WOR

WOR

165

ResultWorcestershire vs Somerset

Worcestershire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

180

SOM

SOM

144

ResultWorcestershire vs Kent

Worcestershire vs Kent

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

142

KEN

KEN

59

ResultGlamorgan vs Worcestershire

Glamorgan vs Worcestershire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

146

WOR

WOR

161

ResultWorcestershire vs Gloucestershire

Worcestershire vs Gloucestershire

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

181

GLO

GLO

182

ResultSomerset vs Worcestershire

Somerset vs Worcestershire

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

194

WOR

WOR

116

One-Day Cup

ResultWorcestershire vs Derbyshire

Worcestershire vs Derbyshire

One-Day Cup

County Ground

WOR

WOR

143

DER

DER

138

ResultWorcestershire vs Hampshire

Worcestershire vs Hampshire

One-Day Cup

County Ground

WOR

WOR

307

HAM

HAM

303

ResultYorkshire vs Worcestershire

Yorkshire vs Worcestershire

One-Day Cup

Clifton Park Ground

YOR

YOR

(40 ov.) 231/4

WOR

WOR

230

ResultWorcestershire vs Middlesex

Worcestershire vs Middlesex

One-Day Cup

County Ground

WOR

WOR

294

MID

MID

293

ResultEssex vs Worcestershire

Essex vs Worcestershire

One-Day Cup

County Ground

ESS

ESS

376

WOR

WOR

269

ResultSussex vs Worcestershire

Sussex vs Worcestershire

One-Day Cup

County Ground

SUS

SUS

333

WOR

WOR

334

UpcomingGlamorgan vs Worcestershire

Glamorgan vs Worcestershire

One-Day Cup

Sophia Gardens in Cardiff

GLA

GLA

WOR

WOR

Another Players

Evison, Joey

Evison, Joey

D Oliveira, Brett

D Oliveira, Brett

Aspinwall, Tom

Aspinwall, Tom

Pennington, Dillon

Pennington, Dillon

Clark, Tom

Clark, Tom

Brookes, Henry

Brookes, Henry

Boyden, Josh

Boyden, Josh

Singh, Harry

Singh, Harry

Rew, James

Rew, James

Fonseka, D Keshana

Fonseka, D Keshana