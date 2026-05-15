Alex M Green

Alex M Green

Full name:Alex M Green
Nationality:England

Teams

2026 Teams

England

Leicestershire

Alex M Green Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultLeicestershire vs Worcestershire

Leicestershire vs Worcestershire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

170

WOR

WOR

188

ResultDurham vs Leicestershire

Durham vs Leicestershire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

150

LEI

LEI

148

ResultLeicestershire vs Derbyshire

Leicestershire vs Derbyshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

145

DER

DER

230

ResultLancashire vs Leicestershire

Lancashire vs Leicestershire

T20 Blast

Old Trafford

LAN

LAN

145

LEI

LEI

146

ResultSussex vs Leicestershire

Sussex vs Leicestershire

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

179

LEI

LEI

180

ResultLeicestershire vs Yorkshire

Leicestershire vs Yorkshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

147

YOR

YOR

135

ResultLeicestershire vs Lancashire

Leicestershire vs Lancashire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

156

LAN

LAN

160

ResultLeicestershire vs Nottinghamshire

Leicestershire vs Nottinghamshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

135

NOT

NOT

209

ResultYorkshire vs Leicestershire

Yorkshire vs Leicestershire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

207

LEI

LEI

166

ResultLeicestershire vs Durham

Leicestershire vs Durham

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

156

DUR

DUR

160

ResultNottinghamshire vs Leicestershire

Nottinghamshire vs Leicestershire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

149

LEI

LEI

143

ResultDerbyshire vs Leicestershire

Derbyshire vs Leicestershire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

172

LEI

LEI

171

One-Day Cup

ResultLeicestershire vs Gloucestershire

Leicestershire vs Gloucestershire

One-Day Cup

Kibworth Cricket Club New Ground

LEI

LEI

239

GLO

GLO

235

ResultSurrey vs Leicestershire

Surrey vs Leicestershire

One-Day Cup

Woodbridge Road

SUR

SUR

270

LEI

LEI

273

ResultLeicestershire vs Lancashire

Leicestershire vs Lancashire

One-Day Cup

Grace Road

LEI

LEI

362

LAN

LAN

383

ResultNottinghamshire vs Leicestershire

Nottinghamshire vs Leicestershire

One-Day Cup

Trent Bridge

NOT

NOT

200

LEI

LEI

199

ResultNorthamptonshire vs Leicestershire

Northamptonshire vs Leicestershire

One-Day Cup

County Ground

NOR

NOR

246

LEI

LEI

248

ResultLeicestershire vs Somerset

Leicestershire vs Somerset

One-Day Cup

Grace Road

LEI

LEI

289

SOM

SOM

125

LiveLeicestershire vs Warwickshire

Leicestershire vs Warwickshire

One-Day Cup

Grace Road

LEI

LEI

WAR

WAR

(34 ov.) 153/5

UpcomingKent vs Leicestershire

Kent vs Leicestershire

One-Day Cup

Kent County Cricket Ground

KEN

KEN

LEI

LEI

Another Players

Evison, Joey

Evison, Joey

Aspinwall, Tom

Aspinwall, Tom

Pennington, Dillon

Pennington, Dillon

Cox, Ben

Cox, Ben

Clark, Tom

Clark, Tom

Brookes, Henry

Brookes, Henry

Boyden, Josh

Boyden, Josh

Singh, Harry

Singh, Harry

Rew, James

Rew, James

Fonseka, D Keshana

Fonseka, D Keshana