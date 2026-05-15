Jack Edward Home

Jack Edward Home

Full name:Jack Edward Home
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Worcestershire

Jack Edward Home Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultWorcestershire vs Northamptonshire

Worcestershire vs Northamptonshire

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

91

NOR

NOR

191

ResultWorcestershire vs Warwickshire

Worcestershire vs Warwickshire

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

142

WAR

WAR

141

ResultWorcestershire vs Glamorgan

Worcestershire vs Glamorgan

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

168

GLA

GLA

141

ResultGloucestershire vs Worcestershire

Gloucestershire vs Worcestershire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

148

WOR

WOR

145

ResultNorthamptonshire vs Worcestershire

Northamptonshire vs Worcestershire

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

162

WOR

WOR

154

ResultWarwickshire vs Worcestershire

Warwickshire vs Worcestershire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

224

WOR

WOR

165

ResultWorcestershire vs Somerset

Worcestershire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

180

SOM

SOM

144

ResultWorcestershire vs Kent

Worcestershire vs Kent

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

142

KEN

KEN

59

ResultGlamorgan vs Worcestershire

Glamorgan vs Worcestershire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

146

WOR

WOR

161

ResultWorcestershire vs Gloucestershire

Worcestershire vs Gloucestershire

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

181

GLO

GLO

182

ResultSomerset vs Worcestershire

Somerset vs Worcestershire

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

194

WOR

WOR

116

One-Day Cup

ResultWorcestershire vs Derbyshire

Worcestershire vs Derbyshire

One-Day Cup

County Ground

WOR

WOR

143

DER

DER

138

ResultWorcestershire vs Hampshire

Worcestershire vs Hampshire

One-Day Cup

County Ground

WOR

WOR

307

HAM

HAM

303

ResultYorkshire vs Worcestershire

Yorkshire vs Worcestershire

One-Day Cup

Clifton Park Ground

YOR

YOR

(40 ov.) 231/4

WOR

WOR

230

ResultWorcestershire vs Middlesex

Worcestershire vs Middlesex

One-Day Cup

County Ground

WOR

WOR

294

MID

MID

293

ResultEssex vs Worcestershire

Essex vs Worcestershire

One-Day Cup

County Ground

ESS

ESS

376

WOR

WOR

269

ResultSussex vs Worcestershire

Sussex vs Worcestershire

One-Day Cup

County Ground

SUS

SUS

333

WOR

WOR

334

UpcomingGlamorgan vs Worcestershire

Glamorgan vs Worcestershire

One-Day Cup

Sophia Gardens in Cardiff

GLA

GLA

WOR

WOR

Another Players

D Oliveira, Brett

D Oliveira, Brett

Bracewell, Michael

Bracewell, Michael

Jones, Cameron William

Jones, Cameron William

Gibbon, Ben

Gibbon, Ben

Waite, Matthew

Waite, Matthew

Cox, Oliver Hugo

Cox, Oliver Hugo

Cornall, Taylor Ryan

Cornall, Taylor Ryan

Finch, Adam

Finch, Adam

Jones, Rob

Jones, Rob

Roderick, Gareth

Roderick, Gareth