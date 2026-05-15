Rocky Flintoff

Rocky Flintoff

Full name:Rocky Flintoff
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast medium

Teams

2026 Teams

Lancashire

Rocky Flintoff Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

ResultLancashire vs Surrey

Lancashire vs Surrey

One-Day Cup

The Cricket Field

LAN

LAN

280

SUR

SUR

285

ResultLeicestershire vs Lancashire

Leicestershire vs Lancashire

One-Day Cup

Grace Road

LEI

LEI

362

LAN

LAN

383

ResultLancashire vs Kent

Lancashire vs Kent

One-Day Cup

New Lancashire County Cricket Ground

LAN

LAN

227

KEN

KEN

223

ResultLancashire vs Nottinghamshire

Lancashire vs Nottinghamshire

One-Day Cup

New Lancashire County Cricket Ground

LAN

LAN

220

NOT

NOT

189

ResultNorthamptonshire vs Lancashire

Northamptonshire vs Lancashire

One-Day Cup

County Ground

NOR

NOR

347

LAN

LAN

280

ResultLancashire vs Gloucestershire

Lancashire vs Gloucestershire

One-Day Cup

Old Trafford

LAN

LAN

273

GLO

GLO

270

UpcomingWarwickshire vs Lancashire

Warwickshire vs Lancashire

One-Day Cup

Rugby School Ground

WAR

WAR

LAN

LAN

Another Players

Clark, Jordan

Clark, Jordan

Aspinwall, Tom

Aspinwall, Tom

Livingstone, Liam

Livingstone, Liam

Boyden, Josh

Boyden, Josh

Singh, Harry

Singh, Harry

Jennings, Keaton

Jennings, Keaton

Lavelle, George

Lavelle, George

Buttler, Jos

Buttler, Jos

Allen, Finn

Allen, Finn

Wood, Luke

Wood, Luke