Tushar Deshpande News

Category links
Teams
Royal Challengers BengaluruLancashireDerbyshire Cricket TeamPakistan Cricket TeamEngland Cricket TeamIndia Cricket TeamAfghanistan Cricket BoardSouth Africa Women Cricket TeamKent Cricket TeamWorcestershire County Cricket ClubChennai Super KingsEngland Women Cricket TeamWest Indies Women Cricket TeamBCBMumbai IndiansKolkata Knight RidersZimbabwe Cricket TeamAustralia Women Cricket TeamPunjab KingsAustralia Cricket TeamIndia Women Cricket TeamIreland Cricket TeamSri Lanka A Cricket TeamIndia A Cricket TeamNew Zealand Cricket TeamNew Zealand Women Cricket TeamBangladesh Women Cricket TeamDelhi CapitalsLucknow Super GiantsPakistan Women Cricket TeamWest Indies Cricket TeamScotland Women Cricket TeamSan Fransico UnicornsGujarat TitansBangladesh Cricket TeamRajasthan RoyalsWarwickshire CountyAfghanistan Cricket TeamMiddlesex Cricket TeamSomersetGloucestershireMelbourne StarsMelbourne RenegadesCanada Cricket TeamSri Lanka Cricket TeamSunrisers HyderabadSunriser HyderabadGujarat GiantsRoyal Challengers Bangalore WomenNew South WalesLos Angeles Knight RidersPakistan Cricket BoardBirmingham PhoenixPeshawar ZalmiSouth Africa Cricket TeamRajshahi RoyalsKarachi KingsBangladeshTasmaniaJammu And Kashmir Cricket TeamWestern AustraliaVictoria Cricket TeamNetherlands Cricket TeamBengal Cricket TeamNepal Cricket TeamScotland Cricket TeamUsa Cricket TeamUae Cricket TeamNamibia Cricket TeamOman Cricket TeamDelhi Capitals WomenIndia U 19 Cricket TeamAfghanistan U 19 Cricket TeamGujarat Giants WomenMumbai Indians WomenUp Warriorz WomenPunjab Cricket TeamPerth ScorchersSydney SixersNew Zealand U 19 Cricket TeamHobart HurricanesPaarl RoyalsJoburg Super KingsRangpur RidersUp WarriorzPretoria CapitalsSunrisers Eastern CapeWellington FirebirdsOtago VoltsDurban Super GiantsAdelaide StrikersSydney ThunderBrisbane HeatMi Cape TownDesert VipersMi EmiratesCanterbury KingsCentral StagsSri Lanka Women Cricket TeamBihar Cricket Team
Tournaments
World Test ChampionshipIcc Test ChampionshipMajor League CricketICCICC ODI World CupIndia Vs Sri LankaIndia Vs EnglandIcc Womens World T 20India Tour Of EnglandIndia Women Vs Australia WomenIreland Vs IndiaWomens Cricket World CupIndian Premier LeagueAustralia Vs West IndiesIcc Odi RankingsBcciIndia Vs BangladeshT 20 World Cup2028 OlympicsWomen World T 20 SeriesEuropean Cricket LeagueNew Zealand Vs EnglandIcc RankingIndia Vs PakistanIndia Vs AfghanistanCounty ChampionshipSri Lanka Vs EnglandWorld Odi ChampionshipBangladesh Vs New ZealandBangladesh Vs AustraliaT 20 Mumbai LeagueBig Bash LeaguePakistan Vs BangladeshAsian GamesIndia Vs New ZealandPink Ball TestIndia Women Vs England WomenAustralia Vs PakistanWomens Premier LeagueSa 20Super SmashLanka Premier LeaguePakistan Super LeagueAsia CupThe HundredSouth Africa Vs New ZealandOlympicsBorder Gavaskar TrophyEnglish Premier LeagueLegends League CricketIndia Vs AustraliaWest Indies Vs IndiaRanji TrophyZimbabwe Vs IndiaSri Lanka Vs New ZealandEngland Vs PakistanWest Indies Vs South AfricaIndia Vs South AfricaSri Lanka Vs ZimbabweAustralia Vs Sri LankaAustralia Vs ZimbabweEngland Vs West IndiesPakistan Women Vs South Africa WomenIcc U 19 World CupNew Zealand Tour Of IndiaAustralia Tour Of PakistanIcc Champions TrophyPakistan Vs ZimbabweBangladesh Premier LeagueVijay Hazare TrophyWtc FinalAshesSri Lanka Vs PakistanIl T 20Sri Lanka Tour Of IndiaNew Zealand Vs West IndiesSyed Mushtaq Ali TrophySouth Africa Tour Of IndiaEngland Vs AustraliaU 19 Asia CupWomens Big Bash LeagueAbu Dhabi T 10 LeagueIreland Vs BangladeshEmerging Asia CupIndia A Vs South Africa APakistan Vs SrilankaSheffield ShieldIcc Odi Super LeagueIndia Tour Of AustraliaSouth Africa Vs PakistanChampions One Day CupAfghanistan Vs ZimbabweBangladesh Vs West IndiesIndia Women Vs New Zealand WomenSri Lanka Vs BangladeshBangladesh Vs AfghanistanJlt One Day CupWest Indies Tour Of India2007 T 20 I World CupIndia A Vs Australia
Players
Dasun ShanakaRohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
Teams
Tournaments
Players
IPL Retentions Preview | Rajasthan Royals aim to put forgettable campaign behind amid questions over Samson's future

IPL Retentions Preview | Rajasthan Royals aim to put forgettable campaign behind amid questions over Samson's future

  • news
  • cricket
CSK vs RR | Twitter amused as Deshpande 'repays' former mentor Dhoni by ending horrid knock with gorgeous grab

CSK vs RR | Twitter amused as Deshpande 'repays' former mentor Dhoni by ending horrid knock with gorgeous grab

  • news
  • cricket
IPL 2025 | Twitter reacts as Tushar Deshpande's lone loud appeal wins him Prabhsimran's wicket

IPL 2025 | Twitter reacts as Tushar Deshpande's lone loud appeal wins him Prabhsimran's wicket

  • news
  • cricket
GT vs RR |Twitter erupts after Jaiswal grabs a screamer to foil Rashid’s no-look shot

GT vs RR |Twitter erupts after Jaiswal grabs a screamer to foil Rashid’s no-look shot

  • news
  • cricket
Shubman Gill to lead India as BCCI announces squad for Zimbabwe series

Shubman Gill to lead India as BCCI announces squad for Zimbabwe series

  • news
  • cricket
RCB vs CSK | Twitter and Faf in awe of Virat Kohli’s clobbering hit sending the ball to Chinnaswamy's rooftop

RCB vs CSK | Twitter and Faf in awe of Virat Kohli’s clobbering hit sending the ball to Chinnaswamy's rooftop

  • news
  • cricket
CSK vs GT | Twitter reacts to fuming Mitchell as Deshpande's sloppy fielding adds to CSK's miseries

CSK vs GT | Twitter reacts to fuming Mitchell as Deshpande's sloppy fielding adds to CSK's miseries

  • news
  • cricket
IPL 2024 | Twitter reacts to Rockstar Jadeja peppering Punjab to keep CSK alive in playoffs race

IPL 2024 | Twitter reacts to Rockstar Jadeja peppering Punjab to keep CSK alive in playoffs race

  • news
  • cricket
IPL 2024 | Twitter reacts to deadly Deshpande cleaning up Bairstow and Rossouw to offer a dream CSK start

IPL 2024 | Twitter reacts to deadly Deshpande cleaning up Bairstow and Rossouw to offer a dream CSK start

  • news
  • cricket
CSK vs SRH | Twitter reacts to Gaikwad-Deshpande spectacle as CSK silences Pat Cummins and Co.

CSK vs SRH | Twitter reacts to Gaikwad-Deshpande spectacle as CSK silences Pat Cummins and Co.

  • news
  • cricket
CSK vs SRH | Twitter celebrates Dhoni's mentorship to Tushar Deshpande as he rattles SRH top-order

CSK vs SRH | Twitter celebrates Dhoni's mentorship to Tushar Deshpande as he rattles SRH top-order

  • news
  • cricket
IPL 2024| Twitter explodes as Jadeja's bowling masterclass leads Chennai to victory over Kolkata

IPL 2024| Twitter explodes as Jadeja's bowling masterclass leads Chennai to victory over Kolkata

  • news
  • cricket
IPL 2024 | Twitter reacts to Shivam Dube’s heroics as Chennai Super Kings beat Gujarat Titans

IPL 2024 | Twitter reacts to Shivam Dube’s heroics as Chennai Super Kings beat Gujarat Titans

  • news
  • cricket
IPL 2023, CSK vs RR | Twitter praises Dhoni special as he sends Zampa back to pavilion with backhand flick

IPL 2023, CSK vs RR | Twitter praises Dhoni special as he sends Zampa back to pavilion with backhand flick

  • news
  • cricket
Chuck, Marry and Frill | Who DC should let go and retain ahead of IPL 2021

Chuck, Marry and Frill | Who DC should let go and retain ahead of IPL 2021

  • feature
  • cricket
IPL 2020 | DC vs KKR Evaluation chart: Narine-Chakravarthy powered KKR decimate DC

IPL 2020 | DC vs KKR Evaluation chart: Narine-Chakravarthy powered KKR decimate DC

  • feature
  • cricket
Twitter reacts to Shreyas Gopal ‘running’ between Tushar Deshpande and another wicket

Twitter reacts to Shreyas Gopal ‘running’ between Tushar Deshpande and another wicket

  • news
  • cricket
IPL 2020 | Ben Stokes’ breakthrough was game-changer for DC, reveals Shikhar Dhawan

IPL 2020 | Ben Stokes’ breakthrough was game-changer for DC, reveals Shikhar Dhawan

  • news
  • cricket
IPL 2020 | No idea I bowled at 156kmph tonight; good to hear it, confesses Anrich Nortje

IPL 2020 | No idea I bowled at 156kmph tonight; good to hear it, confesses Anrich Nortje

  • news
  • cricket
IPL is a huge opportunity for Delhi Capitals’ duo Tushar Deshpande & Lalit Yadav

IPL is a huge opportunity for Delhi Capitals’ duo Tushar Deshpande & Lalit Yadav

  • news
  • cricket
IPL 2020 | Will be a good challenge to bowl on flat UAE pitches, reveals Tushar Deshpande

IPL 2020 | Will be a good challenge to bowl on flat UAE pitches, reveals Tushar Deshpande

  • news
  • cricket
IPL 2020 | Was looking forward to interacting with Rabada, Ishant and Ponting, reveals Tushar Deshpande

IPL 2020 | Was looking forward to interacting with Rabada, Ishant and Ponting, reveals Tushar Deshpande

  • news
  • cricket
IPL 2020 | Bowling in Delhi will be a challenge but I am ready to overcome it, says Tushar Deshpande

IPL 2020 | Bowling in Delhi will be a challenge but I am ready to overcome it, says Tushar Deshpande

  • feature
  • cricket
Vijay Hazare trophy is important, but I want to set the Ranji Trophy record straight, says Vinayak Samant

Vijay Hazare trophy is important, but I want to set the Ranji Trophy record straight, says Vinayak Samant

  • news
  • cricket
Vijay Hazare Trophy | Shreyas Iyer to lead Mumbai; Yashasvi Jaiswal and Ankolekar included

Vijay Hazare Trophy | Shreyas Iyer to lead Mumbai; Yashasvi Jaiswal and Ankolekar included

  • news
  • cricket
IND A vs SA A | Sanju Samson 91 helps India wrap up rain-marred one-day series 4-1

IND A vs SA A | Sanju Samson 91 helps India wrap up rain-marred one-day series 4-1

  • report
  • cricket
IPL 2019 | Manoj Tiwary, Manpreet Singh Gony and more attend DC trials

IPL 2019 | Manoj Tiwary, Manpreet Singh Gony and more attend DC trials

  • news
  • cricket