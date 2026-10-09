Squads Otago Volts vs Northern Districts First class Plunket Shield 14.12.2026
First class
Dunedin
Playing
|First Team
|Second Team
Bacon Matthew Boyce
bowler
Carter Joe
batsman
Chu Max
wicket keeper
Clarke Katene
batsman
Cumming Jacob Mark
all rounder
Clarke Kristian
batsman
Duffy Jacob
bowler
Cooper HR
batsman
Foxcroft Dean
all rounder
Fisher Matthew
bowler
Georgeson Luke
all rounder
Gibson Zak
bowler
Gibson Jacob Michael
bowler
Hampton Brett
all rounder
Johnston Scott Sangster
bowler
Johnson Llewellyn Cullen
batsman
Kuggeleijn Scott
all rounder
Lockrose Ben
bowler
Patel Sundeep
batsman
McKay Jarrod
bowler
Pomare Ben
wicket keeper
Muller Travis
bowler
Popli Bharat
batsman
Parkes Thorn Kiwa
batsman
Pringle Tim
bowler
Phillips Dale
batsman
Raval Jeet
batsman
Phillips Glenn
all rounder
Santner Mitchell
all rounder
Rutherford Hamish
batsman
Seifert Tim
wicket keeper
Todd Jamal
all rounder
Southee Tim
bowler
Match has not started yet