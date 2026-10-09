Squads Otago Volts vs Northern Districts First class Plunket Shield 14.12.2026

First class

Dunedin

OVO
OVO
NOR
NOR

Playing

OVO
OVO
NOR
NOR
First TeamSecond Team
Carter Joe

batsman

Chu Max

wicket keeper

Cooper HR

batsman

Foxcroft Dean

all rounder

Georgeson Luke

all rounder

Hampton Brett

all rounder

Kuggeleijn Scott

all rounder

Pomare Ben

wicket keeper

Raval Jeet

batsman

Phillips Glenn

all rounder

Santner Mitchell

all rounder

Seifert Tim

wicket keeper

Todd Jamal

all rounder

Bench

OVO
OVO
NOR
NOR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet