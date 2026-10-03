Match details Jammu And Kashmir vs Vidarbha First class Ranji Trophy 18.10.2026

First class

JAK
JAK
VID
VID

Match Info

Match:Ranji Trophy 26/27
Date:Sunday, October 11, 2026 - Wednesday, March 03, 2027
Toss:no information yet
Time:Sunday, October 18, 2026 04:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Jammu And Kashmir Squad

PlayersAijaz Musaif, Dogra Paras, Hassan Yawer, Iqbal Qamran, Khajuria Shubham, Kumar Sunil Ram, Lotra Sahil, Malik Umran, Mushtaq Abid, Muzaffar Nasir Lone, Nabi Aquib, Nazir Mir Umar, Samad Abdul, Sharma Rohit, Sharma Vanshaj, Sharma Vivrant Sushil, Singh Yudhvir, Wadhawan Kanhaiya, Yousuf Mujtaba
Benchno information yet

Vidarbha Squad

PlayersBhosle Ganesh Bhagat, Bhoyar Satyam, Bhute Nachiket, Dubey Harsh Surendra, Farde Gaurav Narendra, Hinge Praful, Kadam Yash, Karnewar Akshay, Malewar Danish, Mokhade Aman Ravindra, Nalkande Darshan, Rathod Yash Vijay, Rekhade Parth, Samarth Ravikumar, Shorey Dhruv, Taide Atharwa, Thakare Aditya, Thakur Yash, Wadkar Akshay
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet