Squads Jammu And Kashmir vs Vidarbha First class Ranji Trophy 18.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Aijaz Musaif
batsman
Bhosle Ganesh Bhagat
bowler
Dogra Paras
batsman
Bhoyar Satyam
batsman
Hassan Yawer
no information yet
Bhute Nachiket
all rounder
Iqbal Qamran
batsman
Dubey Harsh Surendra
all rounder
Khajuria Shubham
batsman
Farde Gaurav Narendra
no information yet
Kumar Sunil Ram
bowler
Hinge Praful
bowler
Lotra Sahil
bowler
Kadam Yash
batsman
Malik Umran
bowler
Karnewar Akshay
bowler
Mushtaq Abid
bowler
Malewar Danish
batsman
Muzaffar Nasir Lone
all rounder
Mokhade Aman Ravindra
all rounder
Nabi Aquib
bowler
Nalkande Darshan
bowler
Nazir Mir Umar
bowler
Rathod Yash Vijay
batsman
Samad Abdul
batsman
Rekhade Parth
bowler
Sharma Rohit
bowler
Samarth Ravikumar
batsman
Sharma Vanshaj
no information yet
Shorey Dhruv
batsman
Sharma Vivrant Sushil
all rounder
Taide Atharwa
batsman
Singh Yudhvir
all rounder
Thakare Aditya
bowler
Wadhawan Kanhaiya
wicket keeper
Thakur Yash
bowler
Yousuf Mujtaba
all rounder
Wadkar Akshay
wicket keeper
Match has not started yet