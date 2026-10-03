Squads Jammu And Kashmir vs Vidarbha First class Ranji Trophy 18.10.2026

First class

JAK
JAK
VID
VID

Playing

JAK
JAK
VID
VID
First TeamSecond Team
Hassan Yawer

no information yet

Bhute Nachiket

all rounder

Farde Gaurav Narendra

no information yet

Kadam Yash

batsman

Sharma Vanshaj

no information yet

Singh Yudhvir

all rounder

Wadhawan Kanhaiya

wicket keeper

Yousuf Mujtaba

all rounder

Wadkar Akshay

wicket keeper

Bench

JAK
JAK
VID
VID

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet