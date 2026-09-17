Squads Qatar vs Jersey List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 31.10.2026

List a

QAT
QAT
JER
JER

Playing

QAT
QAT
JER
JER
First TeamSecond Team
Blampied Dominic

all rounder

Ali Shakir

no information yet

Asim Muhammad

no information yet

Carlyon Harrison

all rounder

Dunford Jake

wicket keeper

Farooq Amir

all rounder

Irshad Mohammed

all rounder

Kassim Shakkir

all rounder

Perchard Charles

all rounder

Maria Louis Daniel Archer

no information yet

Sumerauer Julius

all rounder

Sajjad Tamoor

all rounder

Theruvath Hassainar Rifayi

no information yet

Uddin Arif Nasir

no information yet

ur-Rehman Mujeeb

no information yet

Bench

QAT
QAT
JER
JER

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet