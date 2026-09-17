Squads Qatar vs Jersey List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 31.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Rehmani Owais
bowler
Birrell Daniel
bowler
Ahmed Shahzaib Jamil
wicket keeper
Blampied Dominic
all rounder
Ali Shakir
no information yet
Brennan Charlie
batsman
Asim Muhammad
no information yet
Carlyon Harrison
all rounder
Borham Asad
batsman
Dunford Jake
wicket keeper
Farooq Amir
all rounder
Gouge Patrick Bartholomew
wicket keeper
Ibrahim Zaheer
batsman
Greenwood Nick
batsman
Irshad Mohammed
all rounder
Jenner Jonty
batsman
Kassim Shakkir
all rounder
Lawrenson Josh
batsman
Khan Ikramullah
bowler
Norman Stan
batsman
Khan Kamran
batsman
Perchard Charles
all rounder
Perchard William George
all rounder
Khan Mujeeb
batsman
Maria Louis Daniel Archer
no information yet
Sumerauer Julius
all rounder
Murad Muhammad
bowler
Tribe Asa Mark
batsman
Nadeem Mohammed
bowler
Tribe Zak Mark
batsman
Sajjad Tamoor
all rounder
Tanveer Muhammad
batsman
Theruvath Hassainar Rifayi
no information yet
Uddin Arif Nasir
no information yet
ur-Rehman Mujeeb
no information yet
Match has not started yet