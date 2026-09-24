Squads New South Wales Breakers vs Queensland Fire List a National Cricket League, Women 28.09.2026

List a

Sydney

NSW
NSW
QUE
QUE

Playing

NSW
NSW
QUE
QUE
First TeamSecond Team
Bray Caoimhe

no information yet

Brown Maitlan

all rounder

Burns Erin

all rounder

Collins Grace

all rounder

French Tara

no information yet

Harris Grace

all rounder

Gardner Ashleigh

all rounder

Healy Alyssa

wicket keeper

Knott Charli

all rounder

Kua Lauren

no information yet

Redmayne Georgia

wicket keeper

Winfield Lauren

wicket keeper

Mack Katie

batsman

Wrigley Mikayla

no information yet

Moore Claire

all rounder

Nicklin Frankie

all rounder

Pelle Kate

batsman

Perry Ellyse

all rounder

Wilson Tahlia

wicket keeper

Bench

NSW
NSW
QUE
QUE

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet