Squads Derbyshire Falcons vs Middlesex List a One-Day Cup, League 2, Women 12.04.2026

List a

DER
DER

124

MID
MID

121

Playing

DER
DER
MID
MID
First TeamSecond Team
Hughes Emily

no information yet

Whybrow Abbie

wicket keeper

Sproul Pippa Nancy

wicket keeper

Kenvyn Lauren

all rounder

Hughes Scarlett

wicket keeper

Whitemore Alice

no information yet

Pearson Sarah

no information yet

Davis Hannah

all rounder

Slater Beth

no information yet

Turner Lauren

no information yet

Bench

DER
DER
MID
MID
First TeamSecond Team
Blofield Jenny

no information yet

Cambampaty Rachana

no information yet

Andrews Maria

no information yet

Clarke Francesca

no information yet

Downer Artemis

no information yet

Couser Jessica Alice

no information yet

Dowse Ariana

wicket keeper

Crosby Erynn

no information yet

Francis Hannah R

all rounder

Gray Millie

no information yet

Irving Georgia

no information yet

Hardwick Pagan

no information yet

Judge Layla

no information yet

McCollum Sophia

no information yet

Kibler Olivia

no information yet

McDonald Caitlin

no information yet

Parkin Harriet

no information yet

Patel Ananya

no information yet

Pittman Megan

no information yet

Rose Gemma

no information yet

Porter Lucy

all rounder

Shaw Lara

all rounder

Rogers Mia

wicket keeper