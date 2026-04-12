Squads Derbyshire Falcons vs Middlesex List a One-Day Cup, League 2, Women 12.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Duckworth Rebecca
batsman
Pindoria Riva
bowler
Hughes Emily
no information yet
Whybrow Abbie
wicket keeper
Porter Ella
batsman
Sproul Pippa Nancy
wicket keeper
Kenvyn Lauren
all rounder
Horley Saskia
batsman
Fackrell Ria
bowler
Trussler Finty
batsman
Darlow Adrianna
batsman
Hughes Scarlett
wicket keeper
Bedi Prisha
bowler
Gole Gayatri
bowler
Gater Matilda Atherton
all rounder
Whitemore Alice
no information yet
Baker Olivia
bowler
Pearson Sarah
no information yet
Knowling-Davies Rhiannon
bowler
Davis Hannah
all rounder
Slater Beth
no information yet
Turner Lauren
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Adams Gemma
batsman
Blofield Jenny
no information yet
Allen Natasha
batsman
Cambampaty Rachana
no information yet
Andrews Maria
no information yet
Dissanayake Anisha Kulendri
batsman
Clarke Francesca
no information yet
Downer Artemis
no information yet
Couser Jessica Alice
no information yet
Dowse Ariana
wicket keeper
Crosby Erynn
no information yet
Francis Hannah R
all rounder
Gray Millie
no information yet
Irving Georgia
no information yet
Hardwick Pagan
no information yet
Judge Layla
no information yet
McCollum Sophia
no information yet
Kibler Olivia
no information yet
McDonald Caitlin
no information yet
Miles Natasha
batsman
Parkin Harriet
no information yet
Patel Ananya
no information yet
Pittman Megan
no information yet
Patel Sonali
bowler
Rose Gemma
no information yet
Porter Lucy
all rounder
Shaw Lara
all rounder
Rogers Mia
wicket keeper