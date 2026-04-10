Graeme Lourens van Buuren

Graeme Lourens van Buuren

batsman

Full name:Graeme Lourens van Buuren
Nationality:South Africa
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:slow left arm orthodox

Teams

2026 Teams

Gloucestershire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1168680
Innings1256967
Overs1189.4451.5181.4
Balls---
Maidens217100
Runs349021631284
Wickets1046850
Avg33.5531.825.68
SR68.6339.8621.8
Eco2.934.787.06
BB655
4w520
5w011
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1168680
Innings1847759
Not outs291519
Runs62721878937
Balls Faced102182265764
Avg40.4630.2923.42
SR61.3882.91122.64
Fours83416866
Fifties3884
Sixies443936
Highest23511964
Hundreds1320

Graeme Lourens van Buuren Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultGloucestershire vs Warwickshire

Gloucestershire vs Warwickshire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

WAR

WAR

74

ResultGlamorgan vs Gloucestershire

Glamorgan vs Gloucestershire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

157

GLO

GLO

158

ResultNorthamptonshire vs Gloucestershire

Northamptonshire vs Gloucestershire

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

166

GLO

GLO

164

ResultYorkshire vs Gloucestershire

Yorkshire vs Gloucestershire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

104

GLO

GLO

217

ResultGloucestershire vs Somerset

Gloucestershire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

138

SOM

SOM

137

ResultGloucestershire vs Worcestershire

Gloucestershire vs Worcestershire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

148

WOR

WOR

145

ResultSomerset vs Gloucestershire

Somerset vs Gloucestershire

T20 Blast

Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

194

GLO

GLO

176

ResultGloucestershire vs Northamptonshire

Gloucestershire vs Northamptonshire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

184

NOR

NOR

187

ResultGloucestershire vs Surrey

Gloucestershire vs Surrey

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

191

SUR

SUR

134

LiveWarwickshire vs Gloucestershire

Warwickshire vs Gloucestershire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

(20 ov.) 203/5

GLO

GLO

One-Day Cup

Another Players

Hammond, Miles

Hammond, Miles

Bracey, James

Bracey, James

Price, Tom

Price, Tom

Taylor, Jack

Taylor, Jack

Tector, Harry

Tector, Harry

Lintott, Jacob

Lintott, Jacob

Phillips, Joseph Peter

Phillips, Joseph Peter

Price, Oliver Joseph

Price, Oliver Joseph

Dale, Ajeet

Dale, Ajeet

de Lange, Marchant

de Lange, Marchant