Justin Broad

Justin Broad

all rounder

Full name:Justin Broad
Nationality:Germany
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Northamptonshire

Career Averages

Bowling

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches96615
Innings65310
Overs11.327.012.016.3
Balls----
Maidens0100
Runs9311793134
Wickets1204
Avg9358.5033.5
SR6981024.75
Eco8.084.337.758.12
BB1202
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches96615
Innings910615
Not outs2224
Runs28815539418
Balls Faced24133950340
Avg41.1419.379.7538
SR119.545.7278122.94
Fours2620238
Fifties3103
Sixies3025
Highest62562262
Hundreds0000

Justin Broad Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultNorthamptonshire vs Glamorgan

Northamptonshire vs Glamorgan

T20 Blast

The County Ground

NOR

NOR

165

GLA

GLA

162

ResultWorcestershire vs Northamptonshire

Worcestershire vs Northamptonshire

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

91

NOR

NOR

191

ResultNorthamptonshire vs Gloucestershire

Northamptonshire vs Gloucestershire

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

166

GLO

GLO

164

ResultWarwickshire vs Northamptonshire

Warwickshire vs Northamptonshire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

208

NOR

NOR

209

ResultDurham vs Northamptonshire

Durham vs Northamptonshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

138

NOR

NOR

145

ResultNorthamptonshire vs Worcestershire

Northamptonshire vs Worcestershire

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

162

WOR

WOR

154

ResultNorthamptonshire vs Essex

Northamptonshire vs Essex

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

238

ESS

ESS

108

ResultGloucestershire vs Northamptonshire

Gloucestershire vs Northamptonshire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

184

NOR

NOR

187

ResultNorthamptonshire vs Somerset

Northamptonshire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

118

SOM

SOM

223

One-Day Cup

Another Players

Shaw, Prithvi

Shaw, Prithvi

Vasconcelos, Ricardo

Vasconcelos, Ricardo

Lynn, Chris

Lynn, Chris

Sanderson, Ben

Sanderson, Ben

Berg, Gareth

Berg, Gareth

Gowler, George

Gowler, George

Weldon, George

Weldon, George

Azad, Hasan

Azad, Hasan

Keogh, Rob

Keogh, Rob

White, Curtley-Jack

White, Curtley-Jack