Liam Guthrie

Liam Guthrie

bowler

Full name:Liam Guthrie
Nationality:Australia

Teams

2026 Teams

Hobart Hurricanes

Northamptonshire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches14116
Innings25116
Overs374.474.022.0
Balls---
Maidens6610
Runs1426414204
Wickets31126
Avg4634.534
SR72.513722
Eco3.85.599.27
BB632
4w300
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches14116
Innings2183
Not outs651
Runs1374117
Balls Faced3514812
Avg9.1313.668.5
SR39.0385.41141.66
Fours1942
Fifties000
Sixies011
Highest191911
Hundreds000

Liam Guthrie Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultNorthamptonshire vs Glamorgan

Northamptonshire vs Glamorgan

T20 Blast

The County Ground

NOR

NOR

165

GLA

GLA

162

ResultWorcestershire vs Northamptonshire

Worcestershire vs Northamptonshire

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

91

NOR

NOR

191

ResultNorthamptonshire vs Gloucestershire

Northamptonshire vs Gloucestershire

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

166

GLO

GLO

164

ResultWarwickshire vs Northamptonshire

Warwickshire vs Northamptonshire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

208

NOR

NOR

209

ResultDurham vs Northamptonshire

Durham vs Northamptonshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

138

NOR

NOR

145

ResultNorthamptonshire vs Worcestershire

Northamptonshire vs Worcestershire

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

162

WOR

WOR

154

ResultNorthamptonshire vs Essex

Northamptonshire vs Essex

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

238

ESS

ESS

108

ResultGloucestershire vs Northamptonshire

Gloucestershire vs Northamptonshire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

184

NOR

NOR

187

UpcomingNorthamptonshire vs Somerset

Northamptonshire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

SOM

SOM

One-Day Cup

Another Players

Shaw, Prithvi

Shaw, Prithvi

Wright, Mac

Wright, Mac

Vasconcelos, Ricardo

Vasconcelos, Ricardo

Lynn, Chris

Lynn, Chris

Sanderson, Ben

Sanderson, Ben

Berg, Gareth

Berg, Gareth

Gowler, George

Gowler, George

Weldon, George

Weldon, George

Azad, Hasan

Azad, Hasan

Keogh, Rob

Keogh, Rob