Edward William Middleton

Edward William Middleton

all rounder

Full name:Edward William Middleton
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:leg break

Teams

2026 Teams

Gloucestershire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst class
Matches2
Innings3
Overs26.0
Balls-
Maidens2
Runs92
Wickets1
Avg92
SR156
Eco3.53
BB1
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueFirst class
Matches2
Innings4
Not outs1
Runs50
Balls Faced150
Avg16.66
SR33.33
Fours7
Fifties0
Sixies0
Highest39
Hundreds0

Edward William Middleton Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Another Players

Hammond, Miles

Hammond, Miles

Bracey, James

Bracey, James

Price, Tom

Price, Tom

Taylor, Jack

Taylor, Jack

Tector, Harry

Tector, Harry

Lintott, Jacob

Lintott, Jacob

Phillips, Joseph Peter

Phillips, Joseph Peter

Price, Oliver Joseph

Price, Oliver Joseph

Dale, Ajeet

Dale, Ajeet

de Lange, Marchant

de Lange, Marchant