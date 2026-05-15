Thomas William Boorman

Thomas William Boorman

batsman

Full name:Thomas William Boorman
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Gloucestershire

Thomas William Boorman Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultGloucestershire vs Warwickshire

Gloucestershire vs Warwickshire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

WAR

WAR

74

ResultGlamorgan vs Gloucestershire

Glamorgan vs Gloucestershire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

157

GLO

GLO

158

ResultNorthamptonshire vs Gloucestershire

Northamptonshire vs Gloucestershire

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

166

GLO

GLO

164

ResultYorkshire vs Gloucestershire

Yorkshire vs Gloucestershire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

104

GLO

GLO

217

ResultGloucestershire vs Somerset

Gloucestershire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

138

SOM

SOM

137

ResultGloucestershire vs Worcestershire

Gloucestershire vs Worcestershire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

148

WOR

WOR

145

ResultSomerset vs Gloucestershire

Somerset vs Gloucestershire

T20 Blast

Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

194

GLO

GLO

176

ResultGloucestershire vs Northamptonshire

Gloucestershire vs Northamptonshire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

184

NOR

NOR

187

ResultGloucestershire vs Surrey

Gloucestershire vs Surrey

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

191

SUR

SUR

134

ResultWarwickshire vs Gloucestershire

Warwickshire vs Gloucestershire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

203

GLO

GLO

173

ResultWorcestershire vs Gloucestershire

Worcestershire vs Gloucestershire

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

181

GLO

GLO

182

ResultGloucestershire vs Glamorgan

Gloucestershire vs Glamorgan

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

185

GLA

GLA

235

One-Day Cup

ResultLeicestershire vs Gloucestershire

Leicestershire vs Gloucestershire

One-Day Cup

Kibworth Cricket Club New Ground

LEI

LEI

239

GLO

GLO

235

ResultSomerset vs Gloucestershire

Somerset vs Gloucestershire

One-Day Cup

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

352

GLO

GLO

317

ResultGloucestershire vs Kent

Gloucestershire vs Kent

One-Day Cup

County Ground

GLO

GLO

212

KEN

KEN

208

ResultGloucestershire vs Surrey

Gloucestershire vs Surrey

One-Day Cup

County Ground

GLO

GLO

292

SUR

SUR

311

ResultWarwickshire vs Gloucestershire

Warwickshire vs Gloucestershire

One-Day Cup

Rugby School Ground

WAR

WAR

277

GLO

GLO

271

ResultLancashire vs Gloucestershire

Lancashire vs Gloucestershire

One-Day Cup

Old Trafford

LAN

LAN

273

GLO

GLO

270

UpcomingGloucestershire vs Nottinghamshire

Gloucestershire vs Nottinghamshire

One-Day Cup

College Ground in Cheltenham

GLO

GLO

NOT

NOT

Another Players

Hammond, Miles

Hammond, Miles

Bracey, James

Bracey, James

Price, Tom

Price, Tom

Taylor, Jack

Taylor, Jack

Tector, Harry

Tector, Harry

Lintott, Jacob

Lintott, Jacob

Phillips, Joseph Peter

Phillips, Joseph Peter

Price, Oliver Joseph

Price, Oliver Joseph

Dale, Ajeet

Dale, Ajeet

de Lange, Marchant

de Lange, Marchant