Squads Gloucestershire vs Nottinghamshire List a One-Day Cup 09.08.2026

List a

GLO
GLO
NOT
NOT

Playing

GLO
GLO
NOT
NOT
First TeamSecond Team
Ahmed Daz

no information yet

Akhter Zaman

all rounder

Ali Anwar

bowler

Clarke Joe

wicket keeper

Bracey James

wicket keeper

Duckett Ben

wicket keeper

Charlesworth Ben

all rounder

Hales Alex

batsman

Dent Chris

batsman

Hatton-Lowe Byron

no information yet

Henriques Moises

all rounder

Phillips Glenn

all rounder

James Lyndon

all rounder

Keast Tom

batsman

Price Tom

batsman

Kitt Ben

bowler

Roelofsen Grant

wicket keeper

Shaw Josh

bowler

Lord Robert

no information yet

Short D'Arcy

all rounder

Smith Tom

bowler

Syed Ahmed

all rounder

Moores Tom

wicket keeper

Mullaney Steven

all rounder

Wells Ben

wicket keeper

Bench

GLO
GLO
NOT
NOT

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet