Squads Gloucestershire vs Nottinghamshire List a One-Day Cup 09.08.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Daz
no information yet
Afridi Shaheen
bowler
Akhter Zaman
all rounder
Ahmed Farhan
bowler
Ali Anwar
bowler
Broad Stuart
bowler
Bancroft Cameron
batsman
Carter Matthew
bowler
Boorman Thomas
batsman
Clarke Joe
wicket keeper
Bracey James
wicket keeper
Duckett Ben
wicket keeper
Charlesworth Ben
all rounder
Fletcher Luke
bowler
Charlesworth Luke
all rounder
Giles Thomas Oliver
bowler
De Lange Marchant
bowler
Hales Alex
batsman
Dent Chris
batsman
Hameed Haseeb
batsman
Goodman Dominic Charles
bowler
Hatton-Lowe Byron
no information yet
Hammond Miles
batsman
Haynes Jack
batsman
Middleton Edward William
all rounder
Henriques Moises
all rounder
Miles Craig
bowler
Henry Hayes James Philip
bowler
Payne David
bowler
Hutton Brett
bowler
Phillips Glenn
all rounder
James Lyndon
all rounder
Phillips Joseph Peter
batsman
Keast Tom
batsman
Price Oliver Joseph
all rounder
Price Tom
batsman
Kitt Ben
bowler
Roelofsen Grant
wicket keeper
Lister Benjamin
bowler
Shaw Josh
bowler
Lord Robert
no information yet
Short D'Arcy
all rounder
Loten Thomas
batsman
Smith Tom
bowler
Martindale Ben
batsman
Syed Ahmed
all rounder
McCann Freddie
batsman
Taylor Jack
batsman
McKerr Conor
bowler
Taylor Matt
bowler
Moores Tom
wicket keeper
Tector Harry
batsman
Mullaney Steven
all rounder
van Buuren Graeme
batsman
Munro Colin
batsman
Wells Ben
wicket keeper
Patterson-White Liam
bowler
Match has not started yet