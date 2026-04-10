Jack Alexander Haynes

Jack Alexander Haynes

batsman

Full name:Jack Alexander Haynes
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Nottinghamshire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches451133
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches451133
Innings731133
Not outs701
Runs2338469759
Balls Faced4440509529
Avg35.4242.6323.71
SR52.6592.14143.47
Fours3005677
Fifties823
Sixies3330
Highest13415363
Hundreds510

Jack Alexander Haynes Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultNottinghamshire vs Yorkshire

Nottinghamshire vs Yorkshire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

167

YOR

YOR

169

ResultLancashire vs Nottinghamshire

Lancashire vs Nottinghamshire

T20 Blast

Old Trafford

LAN

LAN

208

NOT

NOT

169

ResultDerbyshire vs Nottinghamshire

Derbyshire vs Nottinghamshire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

234

NOT

NOT

211

ResultNottinghamshire vs Durham

Nottinghamshire vs Durham

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

157

DUR

DUR

156

ResultNottinghamshire vs Warwickshire

Nottinghamshire vs Warwickshire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

143

WAR

WAR

ResultNottinghamshire vs Derbyshire

Nottinghamshire vs Derbyshire

T20 Blast

Riverside Ground

NOT

NOT

183

DER

DER

173

ResultKent vs Nottinghamshire

Kent vs Nottinghamshire

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

184

NOT

NOT

187

ResultLeicestershire vs Nottinghamshire

Leicestershire vs Nottinghamshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

135

NOT

NOT

209

ResultNottinghamshire vs Lancashire

Nottinghamshire vs Lancashire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

181

LAN

LAN

180

LiveDurham vs Nottinghamshire

Durham vs Nottinghamshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

NOT

NOT

(9 ov.) 88/2

One-Day Cup

Another Players

Harrison, Calvin

Harrison, Calvin

Fernando, Asitha

Fernando, Asitha

Singh, Fateh

Singh, Fateh

Fletcher, Luke

Fletcher, Luke

Afridi, Shaheen

Afridi, Shaheen

Loten, Thomas

Loten, Thomas

Carter, Matthew

Carter, Matthew

Hameed, Haseeb

Hameed, Haseeb

Broad, Stuart

Broad, Stuart

Pettman, Toby

Pettman, Toby