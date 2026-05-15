Byron Hatton-Lowe

Byron Hatton-Lowe

Full name:Byron Hatton-Lowe
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Nottinghamshire

Byron Hatton-Lowe Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

ResultNottinghamshire vs Somerset

Nottinghamshire vs Somerset

One-Day Cup

The John Fretwell Sporting Complex

NOT

NOT

259

SOM

SOM

258

ResultNottinghamshire vs Warwickshire

Nottinghamshire vs Warwickshire

One-Day Cup

John Fretwell Sporting Complex

NOT

NOT

283

WAR

WAR

282

ResultNottinghamshire vs Leicestershire

Nottinghamshire vs Leicestershire

One-Day Cup

Trent Bridge

NOT

NOT

200

LEI

LEI

199

ResultLancashire vs Nottinghamshire

Lancashire vs Nottinghamshire

One-Day Cup

New Lancashire County Cricket Ground

LAN

LAN

220

NOT

NOT

189

ResultKent vs Nottinghamshire

Kent vs Nottinghamshire

One-Day Cup

Kent County Cricket Ground

KEN

KEN

294

NOT

NOT

293

ResultNottinghamshire vs Northamptonshire

Nottinghamshire vs Northamptonshire

One-Day Cup

Queen's Park

NOT

NOT

261

NOR

NOR

259

UpcomingGloucestershire vs Nottinghamshire

Gloucestershire vs Nottinghamshire

One-Day Cup

College Ground in Cheltenham

GLO

GLO

NOT

NOT

Another Players

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Fernando, Asitha

Singh, Fateh

Singh, Fateh

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Pettman, Toby