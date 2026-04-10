Brett Alan Hutton

Brett Alan Hutton

bowler

Full name:Brett Alan Hutton
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Nottinghamshire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches86389
Innings155369
Overs2431.3280.328.4
Balls---
Maidens525210
Runs78981488255
Wickets310555
Avg25.4727.0551
SR47.0630.634.4
Eco3.245.38.89
BB1072
4w700
5w1710
10w200

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches86389
Innings127277
Not outs1664
Runs194040950
Balls Faced453241447
Avg17.4719.4716.66
SR42.898.79106.38
Fours243302
Fifties600
Sixies5142
Highest844618
Hundreds000

Brett Alan Hutton Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Another Players

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