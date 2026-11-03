Squads Baroda vs Bihar List a Vijay Hazare Trophy 16.12.2026

List a

BAR
BAR
BIH
BIH

Playing

BAR
BAR
BIH
BIH
First TeamSecond Team
Chavda Aryan Nitesh

no information yet

Kanaujia Badal Manoj

no information yet

Limbani Raj

no information yet

Moliya Priyanshu

all rounder

Khan Hashim Shabir

no information yet

Pandya Hardik

all rounder

Pandya Krunal

all rounder

Kumar Singh Honey Hansnath

no information yet

Pandya Nitya

no information yet

Loharuka Ayush

no information yet

Passi Amit

wicket keeper

Patel Mitesh

wicket keeper

Raj Prithvi

no information yet

Rathva Ninad

all rounder

Saurabh Bipin

wicket keeper

Sharma Jitesh

wicket keeper

Suryavanshi Vaibhav

no information yet

Tiwari Himanshu

no information yet

Sheth Atit

all rounder

Umatt Karan

all rounder

Bench

BAR
BAR
BIH
BIH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet