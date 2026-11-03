Squads Baroda vs Bihar List a Vijay Hazare Trophy 16.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Chavda Aryan Nitesh
no information yet
Kanaujia Badal Manoj
no information yet
Limbani Raj
no information yet
Kashyap Suraj Kumar
bowler
Moliya Priyanshu
all rounder
Khan Hashim Shabir
no information yet
Pandya Hardik
all rounder
Khan Shabbir Bashir
bowler
Pandya Krunal
all rounder
Kumar Singh Honey Hansnath
no information yet
Pandya Nitya
no information yet
Loharuka Ayush
no information yet
Pania Bhanu
batsman
Mahrour Mangal
batsman
Passi Amit
wicket keeper
Raj Akash Bibhuti
batsman
Patel Mitesh
wicket keeper
Raj Prithvi
no information yet
Pithiya Mahesh
batsman
Rajnish Kumar
batsman
Rathva Ninad
all rounder
Saurabh Bipin
wicket keeper
Rawat Shashwat
batsman
Singh Himanshu
bowler
Salam Rasikh
bowler
Singh Piyush
bowler
Sharma Jitesh
wicket keeper
Suryavanshi Vaibhav
no information yet
Sharma Shivalik
batsman
Tiwari Himanshu
no information yet
Sheth Atit
all rounder
Solanki Vishnu
batsman
Toksiya Lakshit
bowler
Umatt Karan
all rounder
Match has not started yet