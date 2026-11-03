Squads Delhi vs Rajasthan List a Vijay Hazare Trophy 19.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Arya Priyansh
batsman
Bhambhu Danish
bowler
Badoni Ayush
batsman
Choudhary Aniket
bowler
Dahiya Tejasvi
no information yet
Choudhary M
wicket keeper
Dhull Yash
batsman
Chouhan Ram Mohan
no information yet
Doseja Ayush
no information yet
Godara Sumit
batsman
Kandpal Vaibhav
batsman
Joshi Samarpit
wicket keeper
Kohli Virat
batsman
Lamba Karan
all rounder
Mehra Divij
bowler
Lomror Mahipal
all rounder
Pant Rishabh
wicket keeper
Rathore Aditya
no information yet
Rana Arpit Ramesh
no information yet
Singh Ajayraj Praduman
all rounder
Rana Harshit
bowler
Singh Akash Maharaj
no information yet
Rana Nitish
batsman
Singh Manender
wicket keeper
Rana Rohan
all rounder
Suthar Manav
bowler
Ranjan Sarthak
batsman
Rawat Anuj
wicket keeper
Saini Navdeep
bowler
Sharma Ishant
bowler
Shokeen Hrithik Rakesh
bowler
Singh Simarjeet
bowler
Tyagi Harsh
bowler
Match has not started yet