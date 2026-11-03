Squads Delhi vs Rajasthan List a Vijay Hazare Trophy 19.12.2026

List a

DEL
DEL
RAJ
RAJ

Playing

DEL
DEL
RAJ
RAJ
First TeamSecond Team
Dahiya Tejasvi

no information yet

Choudhary M

wicket keeper

Dhull Yash

batsman

Chouhan Ram Mohan

no information yet

Doseja Ayush

no information yet

Joshi Samarpit

wicket keeper

Lamba Karan

all rounder

Lomror Mahipal

all rounder

Pant Rishabh

wicket keeper

Rathore Aditya

no information yet

Rana Arpit Ramesh

no information yet

Singh Akash Maharaj

no information yet

Singh Manender

wicket keeper

Rana Rohan

all rounder

Rawat Anuj

wicket keeper

Bench

DEL
DEL
RAJ
RAJ

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet