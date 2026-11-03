Squads Gujarat vs Hyderabad List a Vijay Hazare Trophy 19.12.2026

List a

GUJ
GUJ
HYD
HYD

Playing

GUJ
GUJ
HYD
HYD
First TeamSecond Team
Bhatt Japagnya

no information yet

Arfaz MD

no information yet

Goud A Varun

no information yet

Desai Abhishek

no information yet

Desai Amit

no information yet

Desai Siddharth

all rounder

Punnaiah Bhuvanagiri

no information yet

Reddy K Nitesh

all rounder

Patel Jaymeet

no information yet

Sai Yadav Nitin

no information yet

Patel Urvil

wicket keeper

Varma Pranav

no information yet

Bench

GUJ
GUJ
HYD
HYD

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet