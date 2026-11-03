Squads Gujarat vs Hyderabad List a Vijay Hazare Trophy 19.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bhatt Japagnya
no information yet
Agarwal Tanmay
batsman
Bishnoi Ravi
bowler
Arfaz MD
no information yet
Chauhan Saurav Dilipsingh
batsman
Buddhi Rahul Ravinder
batsman
Desai Aarya
batsman
Goud A Varun
no information yet
Desai Abhishek
no information yet
Kak Kartikeya
batsman
Desai Amit
no information yet
Perala Aman Rao
batsman
Desai Siddharth
all rounder
Punnaiah Bhuvanagiri
no information yet
Gaja Chintan
bowler
Rakshann Readi
bowler
Jaiswal Vishal
batsman
Reddy Ananth Prateek
wicket keeper
Nagwaswalla Arzan
bowler
Reddy K Nitesh
all rounder
Patel Harshal
bowler
Reddy Malgari Sai Pragnay
wicket keeper
Patel Hemang
bowler
Reddy Mandadi Abhirath
batsman
Patel Jaymeet
no information yet
Sai Yadav Nitin
no information yet
Patel Kshitij
batsman
Singh Rahul
batsman
Patel Urvil
wicket keeper
Thyagarajan Tanay
bowler
Poddar Ahaan Anuj
batsman
Varma Pranav
no information yet
Match has not started yet