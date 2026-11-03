Squads Gujarat vs Mumbai List a Vijay Hazare Trophy 27.12.2026

List a

GUJ
GUJ
MUM
MUM

Playing

GUJ
GUJ
MUM
MUM
First TeamSecond Team
Bhatt Japagnya

no information yet

Anand Akash

wicket keeper

Attarde Shashank

all rounder

Desai Abhishek

no information yet

Desai Amit

no information yet

Desai Siddharth

all rounder

Kotian Tanush

all rounder

Mulani Shams

all rounder

Patil Sairaj

all rounder

Patel Jaymeet

no information yet

Patel Urvil

wicket keeper

Simran Mulchandani Ishan

no information yet

Bench

GUJ
GUJ
MUM
MUM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet