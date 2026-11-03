Squads Gujarat vs Mumbai List a Vijay Hazare Trophy 27.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bhatt Japagnya
no information yet
Anand Akash
wicket keeper
Bishnoi Ravi
bowler
Attarde Shashank
all rounder
Chauhan Saurav Dilipsingh
batsman
Avasthi Mohit
bowler
Desai Aarya
batsman
Deshpande Tushar
bowler
Desai Abhishek
no information yet
Dsouza Sylvester
bowler
Desai Amit
no information yet
Khan Musheer
batsman
Desai Siddharth
all rounder
Khan Sarfaraz
batsman
Gaja Chintan
bowler
Kotian Tanush
all rounder
Jaiswal Vishal
batsman
Lad Siddhesh
batsman
Nagwaswalla Arzan
bowler
Mulani Shams
all rounder
Patel Harshal
bowler
Patil Sairaj
all rounder
Patel Hemang
bowler
Raghuvanshi Angkrish
batsman
Patel Jaymeet
no information yet
Sharma Rohit
batsman
Patel Kshitij
batsman
Shedge Suryansh
batsman
Patel Urvil
wicket keeper
Simran Mulchandani Ishan
no information yet
Poddar Ahaan Anuj
batsman
Sutar Chinmay Rajesh
batsman
Match has not started yet