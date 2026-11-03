Squads Jammu And Kashmir vs Gujarat List a Vijay Hazare Trophy 14.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ashwin Murugan
bowler
Bhatt Japagnya
no information yet
Dogra Paras
batsman
Bishnoi Ravi
bowler
Hassan Yawer
no information yet
Chauhan Saurav Dilipsingh
batsman
Iqbal Qamran
batsman
Desai Aarya
batsman
Khajuria Shubham
batsman
Desai Abhishek
no information yet
Kumar Sunil Ram
bowler
Desai Amit
no information yet
Kundal Dikshant
no information yet
Desai Siddharth
all rounder
Lotra Sahil
bowler
Gaja Chintan
bowler
Mushtaq Abid
bowler
Jaiswal Vishal
batsman
Muzaffar Nasir Lone
all rounder
Nagwaswalla Arzan
bowler
Nabi Aquib
bowler
Patel Harshal
bowler
Samad Abdul
batsman
Patel Hemang
bowler
Sharma Rydham
no information yet
Patel Jaymeet
no information yet
Sharma Vivrant Sushil
all rounder
Patel Kshitij
batsman
Singh Kawalpreet
no information yet
Patel Urvil
wicket keeper
Singh Yudhvir
all rounder
Poddar Ahaan Anuj
batsman
Match has not started yet