Squads Jammu And Kashmir vs Gujarat List a Vijay Hazare Trophy 14.12.2026

List a

JAK
JAK
GUJ
GUJ

Playing

JAK
JAK
GUJ
GUJ
First TeamSecond Team
Bhatt Japagnya

no information yet

Hassan Yawer

no information yet

Desai Abhishek

no information yet

Desai Amit

no information yet

Kundal Dikshant

no information yet

Desai Siddharth

all rounder

Sharma Rydham

no information yet

Patel Jaymeet

no information yet

Singh Kawalpreet

no information yet

Patel Urvil

wicket keeper

Singh Yudhvir

all rounder

Bench

JAK
JAK
GUJ
GUJ

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet