Squads Madhya Pradesh vs Vidarbha List a Vijay Hazare Trophy 16.12.2026

List a

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Playing

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First TeamSecond Team
Bhute Nachiket

all rounder

Dubey Yash

batsman

Binkar Rohit

no information yet

Deshmukh Shivam

no information yet

Iyer Venkatesh

all rounder

Kumar Shivang

no information yet

Kadam Yash

batsman

Mantri Himanshu

wicket keeper

Pandey Aryan Anand

no information yet

Parwani Dipesh

no information yet

Singh Harpreet

no information yet

Singh Tripuresh

no information yet

Tada Ritik

no information yet

Tiwari Madhav

no information yet

Sheikh Faiz Mohammad

no information yet

Yadav Mangesh

all rounder

Bench

MAP
MAP
VID
VID

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet