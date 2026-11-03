Squads Madhya Pradesh vs Vidarbha List a Vijay Hazare Trophy 16.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Batham Rahul
bowler
Bhosle Ganesh Bhagat
bowler
Chouhan Rishabh
batsman
Bhute Nachiket
all rounder
Dubey Yash
batsman
Binkar Rohit
no information yet
Gawli Harsh Prakas
all rounder
Deshmukh Shivam
no information yet
Iyer Venkatesh
all rounder
Dubey Harsh Surendra
all rounder
Jain Saransh
bowler
Dubey Shubham
batsman
Kartikeya Kumar
batsman
Hinge Praful
bowler
Kumar Shivang
no information yet
Kadam Yash
batsman
Mantri Himanshu
wicket keeper
Mokhade Aman Ravindra
all rounder
Pandey Aryan Anand
no information yet
Nalkande Darshan
bowler
Sharma Shubham
batsman
Parwani Dipesh
no information yet
Singh Harpreet
no information yet
Rathod Yash Vijay
batsman
Singh Tripuresh
no information yet
Rekhade Parth
bowler
Tada Ritik
no information yet
Samarth Ravikumar
batsman
Tiwari Madhav
no information yet
Sheikh Faiz Mohammad
no information yet
Yadav Mangesh
all rounder
Shorey Dhruv
batsman
Match has not started yet