Squads Railways vs Bihar List a Vijay Hazare Trophy 29.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahuja Suraj
wicket keeper
Kanaujia Badal Manoj
no information yet
Choudhary Raj Kamal
batsman
Kashyap Suraj Kumar
bowler
khan Zubair Ali
all rounder
Khan Hashim Shabir
no information yet
Lal Varun Chaman
no information yet
Khan Shabbir Bashir
bowler
Marate Kush
batsman
Kumar Singh Honey Hansnath
no information yet
Pandey Akash
bowler
Loharuka Ayush
no information yet
Saif Mohammad
batsman
Mahrour Mangal
batsman
Sharma Ashutosh
batsman
Raj Akash Bibhuti
batsman
Sharma Karn
bowler
Raj Prithvi
no information yet
Sharma Rahul
all rounder
Rajnish Kumar
batsman
Singh Adarsh Pushpendra
all rounder
Saurabh Bipin
wicket keeper
Singh Pratham
batsman
Singh Himanshu
bowler
Singh Ravi
no information yet
Singh Piyush
bowler
Singh Sahab Yuvraj
all rounder
Suryavanshi Vaibhav
no information yet
Yadav Ansh
no information yet
Tiwari Himanshu
no information yet
Yadav Kunal
all rounder
Match has not started yet