Squads Railways vs Bihar List a Vijay Hazare Trophy 29.12.2026

List a

RAI
RAI
BIH
BIH

Playing

RAI
RAI
BIH
BIH
First TeamSecond Team
Ahuja Suraj

wicket keeper

Kanaujia Badal Manoj

no information yet

khan Zubair Ali

all rounder

Khan Hashim Shabir

no information yet

Lal Varun Chaman

no information yet

Kumar Singh Honey Hansnath

no information yet

Loharuka Ayush

no information yet

Raj Prithvi

no information yet

Sharma Rahul

all rounder

Saurabh Bipin

wicket keeper

Singh Ravi

no information yet

Suryavanshi Vaibhav

no information yet

Yadav Ansh

no information yet

Tiwari Himanshu

no information yet

Yadav Kunal

all rounder

Bench

RAI
RAI
BIH
BIH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet