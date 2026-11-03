Match details Railways vs Madhya Pradesh List a Vijay Hazare Trophy 27.12.2026
Match Info
|Match:
|Vijay Hazare Trophy 26/27
|Date:
|Monday, December 14, 2026 - Friday, January 08, 2027
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Sunday, December 27, 2026 03:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Railways Squad
|Players
|Ahuja Suraj, Choudhary Raj Kamal, khan Zubair Ali, Lal Varun Chaman, Marate Kush, Pandey Akash, Saif Mohammad, Sharma Ashutosh, Sharma Karn, Sharma Rahul, Singh Adarsh Pushpendra, Singh Pratham, Singh Ravi, Singh Sahab Yuvraj, Yadav Ansh, Yadav Kunal
|Bench
|no information yet
Madhya Pradesh Squad
|Players
|Batham Rahul, Chouhan Rishabh, Dubey Yash, Gawli Harsh Prakas, Iyer Venkatesh, Jain Saransh, Kartikeya Kumar, Kumar Shivang, Mantri Himanshu, Pandey Aryan Anand, Sharma Shubham, Singh Harpreet, Singh Tripuresh, Tada Ritik, Tiwari Madhav, Yadav Mangesh
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet