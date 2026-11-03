Match details Railways vs Madhya Pradesh List a Vijay Hazare Trophy 27.12.2026

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RAI
RAI
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MAP

Match Info

Match:Vijay Hazare Trophy 26/27
Date:Monday, December 14, 2026 - Friday, January 08, 2027
Toss:no information yet
Time:Sunday, December 27, 2026 03:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Railways Squad

PlayersAhuja Suraj, Choudhary Raj Kamal, khan Zubair Ali, Lal Varun Chaman, Marate Kush, Pandey Akash, Saif Mohammad, Sharma Ashutosh, Sharma Karn, Sharma Rahul, Singh Adarsh Pushpendra, Singh Pratham, Singh Ravi, Singh Sahab Yuvraj, Yadav Ansh, Yadav Kunal
Benchno information yet

Madhya Pradesh Squad

PlayersBatham Rahul, Chouhan Rishabh, Dubey Yash, Gawli Harsh Prakas, Iyer Venkatesh, Jain Saransh, Kartikeya Kumar, Kumar Shivang, Mantri Himanshu, Pandey Aryan Anand, Sharma Shubham, Singh Harpreet, Singh Tripuresh, Tada Ritik, Tiwari Madhav, Yadav Mangesh
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet