Squads Railways vs Madhya Pradesh List a Vijay Hazare Trophy 27.12.2026

List a

RAI
RAI
MAP
MAP

Playing

RAI
RAI
MAP
MAP
First TeamSecond Team
Ahuja Suraj

wicket keeper

khan Zubair Ali

all rounder

Dubey Yash

batsman

Lal Varun Chaman

no information yet

Iyer Venkatesh

all rounder

Kumar Shivang

no information yet

Mantri Himanshu

wicket keeper

Sharma Rahul

all rounder

Pandey Aryan Anand

no information yet

Singh Harpreet

no information yet

Singh Ravi

no information yet

Singh Tripuresh

no information yet

Tada Ritik

no information yet

Yadav Ansh

no information yet

Tiwari Madhav

no information yet

Yadav Kunal

all rounder

Yadav Mangesh

all rounder

Bench

RAI
RAI
MAP
MAP

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet