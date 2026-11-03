Squads Railways vs Madhya Pradesh List a Vijay Hazare Trophy 27.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahuja Suraj
wicket keeper
Batham Rahul
bowler
Choudhary Raj Kamal
batsman
Chouhan Rishabh
batsman
khan Zubair Ali
all rounder
Dubey Yash
batsman
Lal Varun Chaman
no information yet
Gawli Harsh Prakas
all rounder
Marate Kush
batsman
Iyer Venkatesh
all rounder
Pandey Akash
bowler
Jain Saransh
bowler
Saif Mohammad
batsman
Kartikeya Kumar
batsman
Sharma Ashutosh
batsman
Kumar Shivang
no information yet
Sharma Karn
bowler
Mantri Himanshu
wicket keeper
Sharma Rahul
all rounder
Pandey Aryan Anand
no information yet
Singh Adarsh Pushpendra
all rounder
Sharma Shubham
batsman
Singh Pratham
batsman
Singh Harpreet
no information yet
Singh Ravi
no information yet
Singh Tripuresh
no information yet
Singh Sahab Yuvraj
all rounder
Tada Ritik
no information yet
Yadav Ansh
no information yet
Tiwari Madhav
no information yet
Yadav Kunal
all rounder
Yadav Mangesh
all rounder
Match has not started yet