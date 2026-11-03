Squads Services vs Haryana List a Vijay Hazare Trophy 24.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahlawat Mohit
wicket keeper
Bhardwaj Ishant Ravi
batsman
Ali Irfan
no information yet
Dalal Yashvardhan
no information yet
Bahadur Raj
bowler
Jakhar Samant Devender
batsman
Chauhan Ravi
batsman
Kamboj Anshul
all rounder
Dahiya Sagar
batsman
Kumar Ankit
batsman
Hathwala Vikas
batsman
Kumar Sumit
no information yet
Jangra Mohit
bowler
Rana Amit
bowler
Narang Pulkit
all rounder
Rana Himanshu
batsman
Paliwal Rajat
batsman
Rohilla Bhuwan
bowler
Poonia Poonam
bowler
Shandilya Mayank
all rounder
Sharma Arjun
all rounder
Sindhu Nishant
all rounder
Sharma Nakul
wicket keeper
Singh Kukna Ajay
all rounder
Shukla Amit Kumar
no information yet
Singh Yuvraj
no information yet
Singh Harjit
no information yet
Siwach Ashish
no information yet
Tanwar Nitin
bowler
Tewatia Rahul
all rounder
Vardhan Harsh
batsman
Thakral Anuj
no information yet
Yadav Nitin
bowler
Vats Parth Shiv
bowler
Match has not started yet