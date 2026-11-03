Squads Services vs Haryana List a Vijay Hazare Trophy 24.12.2026

List a

SER
SER
HAR
HAR

Playing

SER
SER
HAR
HAR
First TeamSecond Team
Ahlawat Mohit

wicket keeper

Ali Irfan

no information yet

Dalal Yashvardhan

no information yet

Kamboj Anshul

all rounder

Kumar Sumit

no information yet

Rana Amit

bowler

Narang Pulkit

all rounder

Shandilya Mayank

all rounder

Sharma Arjun

all rounder

Sindhu Nishant

all rounder

Sharma Nakul

wicket keeper

Singh Kukna Ajay

all rounder

Shukla Amit Kumar

no information yet

Singh Yuvraj

no information yet

Singh Harjit

no information yet

Siwach Ashish

no information yet

Tewatia Rahul

all rounder

Thakral Anuj

no information yet

Bench

SER
SER
HAR
HAR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet