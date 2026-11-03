Squads Tamil Nadu vs Madhya Pradesh List a Vijay Hazare Trophy 19.12.2026

List a

TAN
TAN
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Playing

TAN
TAN
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MAP
First TeamSecond Team
Achyuth CV

no information yet

Govinth -

no information yet

Dubey Yash

batsman

Jagadeesan Narayan

wicket keeper

Iyer Venkatesh

all rounder

Mohamed Ali S

no information yet

Kumar Shivang

no information yet

Paul Pradosh Ranjan

wicket keeper

Mantri Himanshu

wicket keeper

Pandey Aryan Anand

no information yet

Sandhu Sunny

all rounder

Siddarth Andre

no information yet

Singh Harpreet

no information yet

Singh Gurjapneet

all rounder

Singh Tripuresh

no information yet

SR Athish

no information yet

Tada Ritik

no information yet

Tiwari Madhav

no information yet

Yadav Mangesh

all rounder

Bench

TAN
TAN
MAP
MAP

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet