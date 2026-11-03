Squads Tamil Nadu vs Madhya Pradesh List a Vijay Hazare Trophy 19.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Achyuth CV
no information yet
Batham Rahul
bowler
Govinth -
no information yet
Chouhan Rishabh
batsman
Indrajith Baba
batsman
Dubey Yash
batsman
Jagadeesan Narayan
wicket keeper
Gawli Harsh Prakas
all rounder
Kishore Sai
bowler
Iyer Venkatesh
all rounder
Kumar Boopathi Vaishna
batsman
Jain Saransh
bowler
Manikandan Karthick
bowler
Kartikeya Kumar
batsman
Mohamed Ali S
no information yet
Kumar Shivang
no information yet
Paul Pradosh Ranjan
wicket keeper
Mantri Himanshu
wicket keeper
Rathi Sachin
bowler
Pandey Aryan Anand
no information yet
Sandhu Sunny
all rounder
Sharma Shubham
batsman
Siddarth Andre
no information yet
Singh Harpreet
no information yet
Singh Gurjapneet
all rounder
Singh Tripuresh
no information yet
SR Athish
no information yet
Tada Ritik
no information yet
Sudharsan Sai
batsman
Tiwari Madhav
no information yet
Yadav Sanjay
batsman
Yadav Mangesh
all rounder
Match has not started yet