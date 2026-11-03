Squads Uttarakhand vs Bihar List a Vijay Hazare Trophy 24.12.2026

List a

UTT
UTT
BIH
BIH

Playing

UTT
UTT
BIH
BIH
First TeamSecond Team
Kanaujia Badal Manoj

no information yet

Barswal Pankaj

no information yet

Khan Hashim Shabir

no information yet

Kumar Singh Honey Hansnath

no information yet

Garg Arya

bowler

Loharuka Ayush

no information yet

Harsh Nikhil

no information yet

Kumar Singh Naveen

no information yet

Raj Prithvi

no information yet

Mahajan Aarav

no information yet

Mishra Mayank

all rounder

Saurabh Bipin

wicket keeper

Nailwal Deepesh

all rounder

Suryavanshi Vaibhav

no information yet

Rana Harsh

batsman

Tiwari Himanshu

no information yet

Rawat Sanskar

no information yet

Rawat Saurabh

wicket keeper

Bench

UTT
UTT
BIH
BIH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet