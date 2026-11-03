Squads Uttarakhand vs Bihar List a Vijay Hazare Trophy 24.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ayachi Agnivesh
bowler
Kanaujia Badal Manoj
no information yet
Barswal Pankaj
no information yet
Kashyap Suraj Kumar
bowler
Chandela Kunal
batsman
Khan Hashim Shabir
no information yet
Chaudhary Yuvraj
bowler
Khan Shabbir Bashir
bowler
Dangwal Shashwat Keshav
batsman
Kumar Singh Honey Hansnath
no information yet
Garg Arya
bowler
Loharuka Ayush
no information yet
Harsh Nikhil
no information yet
Mahrour Mangal
batsman
Kumar Singh Naveen
no information yet
Raj Akash Bibhuti
batsman
Madhwal Akash
bowler
Raj Prithvi
no information yet
Mahajan Aarav
no information yet
Rajnish Kumar
batsman
Mishra Mayank
all rounder
Saurabh Bipin
wicket keeper
Nagarkoti Jagmohan
all rounder
Singh Himanshu
bowler
Nailwal Deepesh
all rounder
Singh Piyush
bowler
Paliwal Harshit
bowler
Suryavanshi Vaibhav
no information yet
Rana Harsh
batsman
Tiwari Himanshu
no information yet
Rawat Sanskar
no information yet
Rawat Saurabh
wicket keeper
Singh Kamal Umesh
batsman
Suchith Jagadeesha
bowler
Sudha Avneesh
batsman
Suryavanshi Aanjaneya Dhirendra
all rounder
Match has not started yet