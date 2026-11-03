Squads Uttarakhand vs Madhya Pradesh List a Vijay Hazare Trophy 29.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ayachi Agnivesh
bowler
Batham Rahul
bowler
Barswal Pankaj
no information yet
Chouhan Rishabh
batsman
Chandela Kunal
batsman
Dubey Yash
batsman
Chaudhary Yuvraj
bowler
Gawli Harsh Prakas
all rounder
Dangwal Shashwat Keshav
batsman
Iyer Venkatesh
all rounder
Garg Arya
bowler
Jain Saransh
bowler
Harsh Nikhil
no information yet
Kartikeya Kumar
batsman
Kumar Singh Naveen
no information yet
Kumar Shivang
no information yet
Madhwal Akash
bowler
Mantri Himanshu
wicket keeper
Mahajan Aarav
no information yet
Pandey Aryan Anand
no information yet
Mishra Mayank
all rounder
Sharma Shubham
batsman
Nagarkoti Jagmohan
all rounder
Singh Harpreet
no information yet
Nailwal Deepesh
all rounder
Singh Tripuresh
no information yet
Paliwal Harshit
bowler
Tada Ritik
no information yet
Rana Harsh
batsman
Tiwari Madhav
no information yet
Rawat Sanskar
no information yet
Yadav Mangesh
all rounder
Rawat Saurabh
wicket keeper
Singh Kamal Umesh
batsman
Suchith Jagadeesha
bowler
Sudha Avneesh
batsman
Suryavanshi Aanjaneya Dhirendra
all rounder
Match has not started yet