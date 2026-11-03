Squads Uttarakhand vs Madhya Pradesh List a Vijay Hazare Trophy 29.12.2026

List a

UTT
UTT
MAP
MAP

Playing

UTT
UTT
MAP
MAP
First TeamSecond Team
Barswal Pankaj

no information yet

Dubey Yash

batsman

Iyer Venkatesh

all rounder

Garg Arya

bowler

Harsh Nikhil

no information yet

Kumar Singh Naveen

no information yet

Kumar Shivang

no information yet

Mantri Himanshu

wicket keeper

Mahajan Aarav

no information yet

Pandey Aryan Anand

no information yet

Mishra Mayank

all rounder

Singh Harpreet

no information yet

Nailwal Deepesh

all rounder

Singh Tripuresh

no information yet

Tada Ritik

no information yet

Rana Harsh

batsman

Tiwari Madhav

no information yet

Rawat Sanskar

no information yet

Yadav Mangesh

all rounder

Rawat Saurabh

wicket keeper

Bench

UTT
UTT
MAP
MAP

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet