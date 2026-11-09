Squads Australia vs England Odi ODI Series Australia vs England 18.11.2026

Odi

AUS
AUS
ENG
ENG

Playing

AUS
AUS
ENG
ENG
First TeamSecond Team
Carey Alex

wicket keeper

Connolly Cooper

all rounder

Banton Tom

batsman

Bethell Jacob

all rounder

Green Cameron

all rounder

Cox Jordan

wicket keeper

Inglis Josh

wicket keeper

Curran Sam

all rounder

Marsh Mitchell

all rounder

Dawson Liam

all rounder

Peake Oliver

no information yet

Duckett Ben

wicket keeper

Jacks Will

batsman

Scott Liam

all rounder

Bench

AUS
AUS
ENG
ENG

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet