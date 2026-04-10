Sonny Baker

Sonny Baker

bowler

Full name:Sonny Baker
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast medium

Teams

2026 Teams

England

Hampshire

Manchester Super Giants

Career Averages

Bowling

LeagueList a
Matches11
Innings11
Overs75.5
Balls-
Maidens2
Runs479
Wickets19
Avg25.21
SR23.94
Eco6.31
BB6
4w0
5w1
10w0

Batting

LeagueList a
Matches11
Innings4
Not outs2
Runs12
Balls Faced43
Avg6
SR27.9
Fours0
Fifties0
Sixies0
Highest7
Hundreds0

Sonny Baker Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultSomerset vs Hampshire

Somerset vs Hampshire

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

160

HAM

HAM

158

ResultHampshire vs Surrey

Hampshire vs Surrey

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

178

SUR

SUR

174

ResultMiddlesex vs Hampshire

Middlesex vs Hampshire

T20 Blast

Merchant Taylors’ School Ground

MID

MID

126

HAM

HAM

130

ResultHampshire vs Sussex

Hampshire vs Sussex

T20 Blast

Rose Bowl

HAM

HAM

173

SUS

SUS

144

ResultSurrey vs Hampshire

Surrey vs Hampshire

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

210

HAM

HAM

215

ResultHampshire vs Yorkshire

Hampshire vs Yorkshire

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

155

YOR

YOR

150

ResultKent vs Hampshire

Kent vs Hampshire

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

177

HAM

HAM

176

LiveHampshire vs Kent

Hampshire vs Kent

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

190

KEN

KEN

(8 ov.) 91/2

Test Series England vs. New Zealand

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

Test Series England vs. New Zealand

Lord's, St John's Wood

ENG

ENG

140

NZ

NZ

(19 ov.) 61/6

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

Test Series England vs. New Zealand

The Oval, London

ENG

ENG

NZ

NZ

(77 ov.) 291/7

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

Test Series England vs. New Zealand

Trent Bridge, West Bridgford

ENG

ENG

NZ

NZ

(84 ov.) 361/4

T20 Series England vs India

ResultEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India

Riverside Ground, Chester-le-Street

ENG

ENG

IND

IND

189

ResultEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India

Old Trafford Cricket Ground, Manchester

ENG

ENG

191

IND

IND

190

UpcomingEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India

Trent Bridge, West Bridgford

ENG

ENG

IND

IND

UpcomingEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India

County Ground, Bristol

ENG

ENG

IND

IND

UpcomingEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India

Rose Bowl, Hampshire

ENG

ENG

IND

IND

One-Day Cup

The Hundred

Another Players

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