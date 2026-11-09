Squads New Zealand vs Bangladesh Odi ODI Series New Zealand vs. Bangladesh, Women 20.12.2026

Odi

NZL
NZL
BAN
BAN

Playing

NZL
NZL
BAN
BAN
First TeamSecond Team
Bates Suzie

all rounder

Ahmed Rumana

all rounder

Dola Dilara Akter

wicket keeper

Kerr Amelia

all rounder

Kerr JM

bowler

McFadyen Jess

wicket keeper

Khatun Salma

all rounder

Bench

NZL
NZL
BAN
BAN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet