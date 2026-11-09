Squads New Zealand vs Bangladesh Odi ODI Series New Zealand vs. Bangladesh, Women 22.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bates Suzie
all rounder
Ahmed Rumana
all rounder
Carson Eden J
bowler
Akhter Supta Sharmin
batsman
Down Lauren
batsman
Akter Marufa
bowler
Green Maddy
batsman
Akter Nahida
bowler
Halliday Brooke
batsman
Alam Jahanara
bowler
Jensen Hayley
bowler
Dola Dilara Akter
wicket keeper
Jonas Fran
bowler
Hoque Fargana
batsman
Kerr Amelia
all rounder
Khan Rabeya
bowler
Kerr JM
bowler
Khatun Fahima
bowler
McFadyen Jess
wicket keeper
Khatun Murshida
batsman
Penfold Molly
bowler
Khatun Salma
all rounder
Rowe Hannah
bowler
Maghla Shanjida Akther
bowler
Match has not started yet