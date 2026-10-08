Squads Adelaide Strikers vs Melbourne Renegades T20 Big Bash League 06.01.2027

T20

Adelaide

ADS
ADS
MRE
MRE

Playing

ADS
ADS
MRE
MRE
First TeamSecond Team
Ali Hasan

bowler

Archer Michael

no information yet

Brown Josh

batsman

Carey Alex

wicket keeper

Nielsen Harry

wicket keeper

Ross Alex

batsman

O'Neill Fergus

all rounder

Short Matt

all rounder

Rizwan Mohammad

wicket keeper

Seifert Tim

wicket keeper

Wood Luke

bowler

Bench

ADS
ADS
MRE
MRE

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet