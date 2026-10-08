Squads Adelaide Strikers vs Melbourne Renegades T20 Big Bash League 06.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Ali Hasan
bowler
Archer Michael
no information yet
Boyce Cameron
bowler
Behrendorff Jason
bowler
Buckingham Jordan
bowler
Brown Josh
batsman
Carey Alex
wicket keeper
Dixon Harry
batsman
Kelly Thomas
batsman
Doggett Brendan
bowler
Nielsen Harry
wicket keeper
Fraser-McGurk Jake
batsman
Overton Jamie
bowler
Jewell Caleb Paul
batsman
Pope Lloyd
bowler
Khan Hassan
bowler
Ross Alex
batsman
Lyon Nathan
bowler
Sangha Jason
batsman
O'Neill Fergus
all rounder
Short Matt
all rounder
Rizwan Mohammad
wicket keeper
Thornton Henry
bowler
Rogers Tom
bowler
Wadia Jerssis
batsman
Seifert Tim
wicket keeper
Wood Luke
bowler
Spoors Matthew
batsman
Match has not started yet