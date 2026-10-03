Squads Brisbane Heat vs Hobart Hurricanes T20 Big Bash League 01.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Afridi Shaheen
bowler
Ahmed Rehan
all rounder
Alsop Tom
wicket keeper
Carlisle Iain
bowler
Bartlett Xavier
bowler
Chaudhary Nikhil
all rounder
Bryant Max
batsman
Ellis Nathan
bowler
Dooley Patrick
bowler
Hossain Rishad
bowler
Haskett Liam
all rounder
Jordan Chris
bowler
Hearne Lachlan
batsman
McDermott Ben
wicket keeper
Johnson Spencer
bowler
Meredith Riley
bowler
Khawaja Usman
batsman
Owen Mitchell J
all rounder
Kuhnemann Matthew
bowler
Wade Matthew
wicket keeper
McSweeney Nathan
all rounder
Weatherald Jake
batsman
Munro Colin
batsman
Webster Beau
all rounder
Neser Michael
all rounder
Wright Mac
batsman
Peirson Jimmy
wicket keeper
Renshaw Matthew
batsman
Vidler Callum
batsman
Weibgen Hugh
all rounder
Wildermuth Jack
all rounder
Match has not started yet