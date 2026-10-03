Squads Brisbane Heat vs Hobart Hurricanes T20 Big Bash League 01.01.2027

T20

Brisbane

BRH
BRH
HHU
HHU

Playing

BRH
BRH
HHU
HHU
First TeamSecond Team
Ahmed Rehan

all rounder

Alsop Tom

wicket keeper

Chaudhary Nikhil

all rounder

Bryant Max

batsman

Haskett Liam

all rounder

McDermott Ben

wicket keeper

Owen Mitchell J

all rounder

Wade Matthew

wicket keeper

McSweeney Nathan

all rounder

Webster Beau

all rounder

Neser Michael

all rounder

Wright Mac

batsman

Peirson Jimmy

wicket keeper

Weibgen Hugh

all rounder

Wildermuth Jack

all rounder

Bench

BRH
BRH
HHU
HHU

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet