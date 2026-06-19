Major League Cricket Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Jun 19, 2026

12:30 AM

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

Jun 19, 2026

08:30 PM

Great Park Cricket Stadium, California, PA

Jun 20, 2026

12:30 AM

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

Jun 20, 2026

08:30 PM

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

Jun 21, 2026

12:30 AM

George Mason Stadium, Fairfax, VA

Jun 21, 2026

08:30 PM

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

Jun 22, 2026

12:30 AM

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

Jun 25, 2026

01:30 AM

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

Jun 26, 2026

01:30 AM

George Mason Stadium, Fairfax, VA

Jun 26, 2026

09:30 PM

Marine Park, New York, NY

Jun 27, 2026

01:30 AM

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

Jun 27, 2026

09:30 PM

Marine Park, New York, NY

Jun 28, 2026

01:30 AM

George Mason Stadium, Fairfax, VA

Jun 28, 2026

09:30 PM

Great Park Cricket Stadium, California, PA

Jun 29, 2026

01:30 AM

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

Jul 02, 2026

01:30 AM

Great Park Cricket Stadium, California, PA

Jul 03, 2026

01:30 AM

Seattle Orcas vs Mi New York

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

Jul 04, 2026

01:30 AM

Great Park Cricket Stadium, California, PA

Jul 04, 2026

09:30 PM

George Mason Stadium, Fairfax, VA

Jul 05, 2026

01:30 AM

Great Park Cricket Stadium, California, PA

Jul 05, 2026

09:30 PM

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

Jul 06, 2026

01:30 AM

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

Jul 09, 2026

12:30 AM

Marine Park, New York, NY

Jul 10, 2026

12:30 AM

George Mason Stadium, Fairfax, VA

Jul 10, 2026

08:30 PM

Mi New York vs Seattle Orcas

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

Jul 11, 2026

12:30 AM

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

Jul 11, 2026

08:30 PM

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

Jul 12, 2026

12:30 AM

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

Jul 12, 2026

08:30 PM

Marine Park, New York, NY

Jul 13, 2026

12:30 AM

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

Jul 15, 2026

09:30 PM

1st Place vs 2nd Place

Major League Cricket

No info

Jul 16, 2026

01:30 AM

3rd Place vs 4th Place

Major League Cricket

No info

Major League Cricket Team List

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San Francisco Unicorns

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Mi New York

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Los Angeles Knight Riders

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Seattle Orcas

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Texas Super Kings

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Washington Freedom

Major League Cricket Stadiums

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George Mason Stadium

Fairfax, USA

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AirHogs Stadium

Grand Prairie, USA

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Marymoor Cricket Community Park Stadium

Redmond, WA, USA

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Marine Park

New York, NY, USA

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Great Park Cricket Stadium

California, PA, USA