Major League Cricket Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Jun 19, 2026
12:30 AM
Texas Super Kings vs Seattle Orcas
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
Jun 19, 2026
08:30 PM
Los Angeles Knight Riders vs San Francisco Unicorns
Major League Cricket
Great Park Cricket Stadium, California, PA
Jun 20, 2026
12:30 AM
Seattle Orcas vs Washington Freedom
Major League Cricket
Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA
Jun 20, 2026
08:30 PM
Texas Super Kings vs San Francisco Unicorns
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
Jun 21, 2026
12:30 AM
Washington Freedom vs Mi New York
Major League Cricket
George Mason Stadium, Fairfax, VA
Jun 21, 2026
08:30 PM
Seattle Orcas vs Los Angeles Knight Riders
Major League Cricket
Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA
Jun 22, 2026
12:30 AM
Texas Super Kings vs Mi New York
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
Jun 25, 2026
01:30 AM
San Francisco Unicorns vs Texas Super Kings
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
Jun 26, 2026
01:30 AM
Washington Freedom vs Seattle Orcas
Major League Cricket
George Mason Stadium, Fairfax, VA
Jun 26, 2026
09:30 PM
Mi New York vs Texas Super Kings
Major League Cricket
Marine Park, New York, NY
Jun 27, 2026
01:30 AM
San Francisco Unicorns vs Seattle Orcas
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
Jun 27, 2026
09:30 PM
Mi New York vs Los Angeles Knight Riders
Major League Cricket
Marine Park, New York, NY
Jun 28, 2026
01:30 AM
Washington Freedom vs Texas Super Kings
Major League Cricket
George Mason Stadium, Fairfax, VA
Jun 28, 2026
09:30 PM
Los Angeles Knight Riders vs Seattle Orcas
Major League Cricket
Great Park Cricket Stadium, California, PA
Jun 29, 2026
01:30 AM
San Francisco Unicorns vs Washington Freedom
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
Jul 02, 2026
01:30 AM
Los Angeles Knight Riders vs Washington Freedom
Major League Cricket
Great Park Cricket Stadium, California, PA
Jul 03, 2026
01:30 AM
Seattle Orcas vs Mi New York
Major League Cricket
Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA
Jul 04, 2026
01:30 AM
Los Angeles Knight Riders vs Texas Super Kings
Major League Cricket
Great Park Cricket Stadium, California, PA
Jul 04, 2026
09:30 PM
Washington Freedom vs San Francisco Unicorns
Major League Cricket
George Mason Stadium, Fairfax, VA
Jul 05, 2026
01:30 AM
Los Angeles Knight Riders vs Mi New York
Major League Cricket
Great Park Cricket Stadium, California, PA
Jul 05, 2026
09:30 PM
Seattle Orcas vs Texas Super Kings
Major League Cricket
Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA
Jul 06, 2026
01:30 AM
San Francisco Unicorns vs Mi New York
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
Jul 09, 2026
12:30 AM
Mi New York vs San Francisco Unicorns
Major League Cricket
Marine Park, New York, NY
Jul 10, 2026
12:30 AM
Washington Freedom vs Los Angeles Knight Riders
Major League Cricket
George Mason Stadium, Fairfax, VA
Jul 10, 2026
08:30 PM
Mi New York vs Seattle Orcas
Major League Cricket
Marine Park, New York, NY
Jul 11, 2026
12:30 AM
San Francisco Unicorns vs Los Angeles Knight Riders
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
Jul 11, 2026
08:30 PM
Texas Super Kings vs Washington Freedom
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
Jul 12, 2026
12:30 AM
Seattle Orcas vs San Francisco Unicorns
Major League Cricket
Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA
Jul 12, 2026
08:30 PM
Mi New York vs Washington Freedom
Major League Cricket
Marine Park, New York, NY
Jul 13, 2026
12:30 AM
Texas Super Kings vs Los Angeles Knight Riders
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
Jul 15, 2026
09:30 PM
1st Place vs 2nd Place
Major League Cricket
No info
Jul 16, 2026
01:30 AM
3rd Place vs 4th Place
Major League Cricket
No info