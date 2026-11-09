Squads Chhattisgarh vs Mumbai T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 22.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Agarwal Shubham
all rounder
Ankolekar Atharva
bowler
Butte Jivesh
all rounder
Avasthi Mohit
bowler
Chandraker Shashank
wicket keeper
Bista Jay
all rounder
Chouhan Ashish
batsman
Deshpande Tushar
bowler
Desai Sanjeet
batsman
Dias Royston
bowler
Hurkat Sanidhya
batsman
Dube Shivam
all rounder
Kerkar Eknath
wicket keeper
Jaiswal Yashasvi
batsman
Khare Amandeep Narayan
batsman
Khan Sarfaraz
batsman
Kotian Tanush
all rounder
Mandal Ajay Jadav
all rounder
Kulkarni Dhawal
bowler
Painkra Prashant
no information yet
Mulani Shams
all rounder
Singh Gagandeep
batsman
Patil Sairaj
all rounder
Singh Harpreet
batsman
Pawar Prasad
wicket keeper
Singh Shubham
bowler
Raghuvanshi Angkrish
batsman
Sureshrao Ruikar Sumit
all rounder
Rahane Ajinkya
batsman
Thakur Aayush Singh
bowler
Tamore Hardik
wicket keeper
Tiwari Rishabh
batsman
Tiwary Anuj
batsman
Match has not started yet