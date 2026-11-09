Squads Chhattisgarh vs Mumbai T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 22.11.2026

T20

CHH
CHH
MUM
MUM

Playing

CHH
CHH
MUM
MUM
First TeamSecond Team
Agarwal Shubham

all rounder

Butte Jivesh

all rounder

Chandraker Shashank

wicket keeper

Bista Jay

all rounder

Dube Shivam

all rounder

Kerkar Eknath

wicket keeper

Kotian Tanush

all rounder

Painkra Prashant

no information yet

Mulani Shams

all rounder

Patil Sairaj

all rounder

Pawar Prasad

wicket keeper

Tamore Hardik

wicket keeper

Bench

CHH
CHH
MUM
MUM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet