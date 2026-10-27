Squads Gujarat vs Goa T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 26.11.2026

T20

GUJ
GUJ
GOA
GOA

Playing

GUJ
GUJ
GOA
GOA
First TeamSecond Team
Patel Axar

all rounder

Singh Vikash Kanwar

no information yet

Tari Shubham

no information yet

Patel Urvil

wicket keeper

Bench

GUJ
GUJ
GOA
GOA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet