Squads Gujarat vs Goa T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 26.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bishnoi Ravi
bowler
Alemao Felix Bernado
bowler
Chauhan Saurav Dilipsingh
batsman
Arunkumar Garg Lakshay
all rounder
Chawla Piyush
bowler
Bakhale Kashyap
batsman
Desai Aarya
batsman
Gadekar Ishaan Prasad
batsman
Gaja Chintan
bowler
Gaonkar Deepraj Devdas
all rounder
Gandhi Chirag
batsman
Harikant Rajashekhar Surendra
wicket keeper
Jaiswal Vishal
batsman
Kauthankar Snehal Suhas
batsman
Kumar Umang Rohit
batsman
Prabhudessai Suyash
batsman
Nagwaswalla Arzan
bowler
Redkar Mohit Sandeep
all rounder
Panchal Priyank Kirit
batsman
Sawkar Tunish
bowler
Patel Axar
all rounder
Siddharth KV
batsman
Patel Hardik
bowler
Singh Vikash Kanwar
no information yet
Patel Hemang
bowler
Tari Shubham
no information yet
Patel Kshitij
batsman
Tendulkar Arjun Sachin
bowler
Patel Ripal
batsman
Tripathi Rahul
batsman
Patel Shen Nareshbhai
bowler
Wagha Misal Darshan
all rounder
Patel Urvil
wicket keeper
Match has not started yet